Autore:

Giulia Fermani

PRIME IMMAGINI Non si sa ancora con certezza quando debutterà ma, nel frattempo, cominciano a circolare in rete i primi teaser della nuova Bentley Flying Spur. Attesa in vesti completamente rinnovate, così come è successo alla sorella Continental GT, la berlina si scopre piano piano, a partire dagli interni tridimesionali.

PELLE 3D Nell'anno in cui Bentley celebra il suo 100° anniversario avverrà anche il debutto della nuova serie della berlina sportiva/limousine di lusso Flying Spur. In comune con la generazione precedente la Bentley Flying Spur avrà solo (o quasi) il nome. Le prime immagini svelano alcuni dettagli degli interni, tra cui i rivestimenti tridimensionali in pelle con trama diamantata integrati nei pannelli delle portiere.

