Autore:

Dario Paolo Botta

SI ISPIRA A UN’ICONA In occasione del centenario della sua fondazione, Bentley ha deciso di produrre un trio di vetture speciale, per celebrare i trionfi e i successi della sua lunga storia. Dopo la Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner e la Bentley Continental GT Number 9 Edition è ora il tempo della Bentley Continental GT Convertible Number 1. Si tratta di un’auto celebrativa, che rende omaggio alla leggendaria Bentley Blower del 1929, una sportiva che nel 1932, guidata da Tim Birkin, raggiunse i 220 km/h, una velocità strabiliante per quel tempo.

TOCCO DI CLASSE La nuova Bentley Continental GT Convertible Number 1 verrà realizzata in un numero limitato di esemplari, solo 100 vetture. Sarà caratterizzata da decorazioni e stilemi davvero unici, come il badge celebrativo in oro 18 carati installato sul passaruota anteriore. Il frontale della Convertible Number 1 riprende lo stile della classica Continental GT, tuttavia all’anteriore spicca il numero 1 aerografato sulla griglia. I cerchi sono da 22” MDS in versione Cricket Ball o Gloss Black.

QUALITÁ ARTIGIANALE La nuova vettura in generale trasmette un senso di qualità artigianale che si apprezza soprattutto all’interno, grazie a finiture e pellami di alta qualità e a materiali unici come la radica e rivestimenti ecosostenibili come la Koa e il Dark Fiddleback Eucalyptus. La Continental GT Convertible Number 1 è disponibile in due colorazioni: Dragon Red II e Nero Beluga. La nuova cabriolet di Bentley verrà curata direttamente dalla storica carrozzeria britannica Mulliner.

MOTORE RUGGENTE A spingere la Convertible Number 1 un motore 6 litri biturbo W12 TSI da 635 CV e 900 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono grintose con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità di punta di 333 km/h. Abbinato al propulsore dodici cilindri un sistema a doppia frizione e un cambio automatico a 8 rapporti. Anche la Number 1 adotta l'assetto Dynamic Ride sviluppato dalla casa di Crewe, che garantisce una straordinaria maneggevolezza, smorzando le asperità del fondo stradale. Prezzi e data di lancio restano un mistero, Bentley festeggerà il suo 100° anniversario il 10 luglio 2019, in quell’occasione avremo sicuramente qualche dettaglio in più.