Autore:

Claudio Todeschini

LUSSO A PORTATA DI MANO Se vi ha sempre solleticato l’idea di salire a bordo di una Bentley ma non avete mai avuto il fegato di fissare un appuntamento nei suoi esclusivi concessionari, o se sognate di poter guidare almeno una volta nella vita una delle vetture più lussuose del mondo, la tecnologia dei moderni smartphone può venirvi incontro.

VISTA DA VICINO Bentley ha pubblicato una app di realtà aumentata che permette, almeno virtualmente, di scoprire da vicino come si presenta la Flying Spur 2020, la nuova versione della berlina di lusso della casa inglese che arriverà all’inizio del prossimo anno. La app è disponibile per telefonini Android e Apple, e permette di ammirare esterni e interni della macchina in due diversi allestimenti, Luxury e Performance.

LUSSO E PRESTAZIONI Le due diverse versioni, selezionabili all’interno della app stessa, servono a mettere in evidenza le due anime che convivono all’interno della Flying Spur: Luxury, la più lussuosa e opulenta, mostra l’esterno in colore Meteor con interni in finiture Brunel e Linen. La versione Performance ha invece esterni in colore Extreme Silver e pellame Beluga all’interno con cuciture Hotspur. Per entrambe le vetture saranno presenti le modalità di guida Mulliner, il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, il display rotante nella plancia e il nuovo logo Flying B sul cofano.

SI PUÒ ANCHE GUIDARE Una volta installata, la app richiede l’accesso alla fotocamera del telefono e inquadra l’ambiente circostante alla ricerca di una superficie piatta su cui “piazzare” un modello tridimensionale della Bentley Flying Spur. Una volta collocata, la vettura può essere ingrandita o rimpicciolita usando due dita, così da poterla ammirare sul tavolino del salotto oppure sul vialetto di casa, giusto per immaginare che figurone farebbe una macchina da 200mila euro al posto della station wagon di famiglia. Da ultimo, è possibile anche mettersi al volante (più o meno, diciamo) della Flying Spur con il comando “Drive”, che può essere così controllata con i sensori di movimento e il giroscopio del telefono.

DOVE SCARICARLA La app Bentley AR Visualiser può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store e dall’Apple Store.