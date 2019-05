Autore:

Federico Sardo

100 DI QUESTI GIORNI Compleanno importante per Bentley visto che le candeline sulla torta ora sono cento. Per questo importante anniversario la Casa inglese si regala nientemeno che la terza generazione di Flyng Spur. Non solo un annuncio celebrativo perché c'è già la data ufficiale da segnare con la matita rossa sul calendario: l'undici giugno, quando la nuova berlina di lusso verrà presentata ufficialmente.

LA NOVITÀ 2019 La novità con la B alata sul cofano non sarà soltanto una berlina gran turismo dinamica ma si propone sul mercato come il connubio tra una berlina sportiva e una limousine di lusso. La nuova Flying Spur 2019 vuole fare incontrare stile e piacere di guida con la caratteristica, più unica che rara nel segmento, di avere una grande agilità.

4WD E 4RUOTE STERZANTI Promesse di agilità e stabilità senza pari, nonostante i suoi 5,30 metri di lunghezza, grazie alla trazione integrale in abbinamento alle quattro ruote sterzanti. Una prima volta per Flyng Spur 2019 che si affida al sistema elettronico All-Wheel Steering: agisce alle basse velocità sulle ruote posteriori che girano in controfase rispetto a quelle anteriori mentre viaggiando ad alta velocità le ruote dell'asse posteriore seguono fedelmente quelle anteriori per essere ancora più sicuri durante i sorpassi o cambi di corsia.

COME FUNZIONA Come anticipato anche la terza generazione di Flyng Spur farà affidamento sulla trazione integrale; proprio come la versione uscente. Continuità secondo tradizione? No, perché questa trazione integrale vuole garantire uno stile di guida da berlina più sportiva rispetto al passato. Infatti in condizioni di guida normali la trazione sarà soltanto posteriore. Se però il sistema noterà qualsiasi tipo di rischio di slittamento, la trazione diventerà automaticamente integrale, per avere sempre la massima sicurezza in marcia. Il sistema Bentley Dynamic Ride, già noto agli amanti della Casa di Crewe, sarà per la prima volta applicato a una Flying Spur e servirà a modificare, secondo la volontà del guidatore, la rigidità delle sospensioni per avere una dinamica di guida che risponde alla logica "come tu mi vuoi".

STAY TUNED Nelle foto ufficiali e video teaser rilasciate dalla stessa Bentley viene immortalata la Flyng Spur ancora in versione prototipo e quindi in fase di sviluppo. Nonostante questo è davvero evidente il family feeling della Casa inglese e "trait d'union" con la rinnovata Continental GT. Nessuna informazione è stata rilascia riguardo alle motorizzazioni disponibili: è molto probabile l'utilizzo dei propulsori V8 e W12 del Gruppo Volkswagen e una versione ibrida. Per saperne di più l'appuntamento è rimandato all’undici di giugno: il giorno della presentazione ufficiale. Stay tuned!