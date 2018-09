Autore:

Marco Congiu

DOLCE ATTESA La nuova generazione di Porsche 911 – marchiata 992 – si avvicina alla data di uscita ad ampie falcate. Ovviamente, con la nuova sportiva di riferimento della Cavallina di Stoccarda arriveranno anche le versioni più performanti ed estreme, come la nuova 911 GT3 che i nostri fotografi hanno immortalato in questi test al Nurburgring.

VEDO NON VEDO LA nuova Porsche 911 GT3 si nasconde sotto leggere camuffature, sotto le quali possiamo immaginare un frontale rivisto decisamente più corsaiolo, oltre a passaruota più larghi. Discorso analogo anche per il retrotreno, che porta in dote una fanaleria figlia della generazione 992 2019 ed un paraurti dall'animo racing. Per non parlare del profilo alare.

ROMBI DI TUONO Porsche ha dichiarato che, fin quando potrà, manterrà i propri motori aspirati. Non si hanno ancora certezze a riguardo, ma è lecito aspettarsi il 6 cilindri boxer con aggiunta di turbina per la prossima 911 GT3. La potenza dovrebbe così raggiungere i 513 CV, con una coppia di ben 710 Nm. La data di uscita non è lontana nel tempo, ma è soggetta ad un momento chiave: sarà sicuramente successiva alla nuova 911, attesa per il 2019.