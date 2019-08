Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA GT3 Fianchi larghi, uno spoiler grande come un tavolino da picnic e un sound da paura: quella che vedete nel nostro video spia è la nuova Porsche 911 GT3 2020, basata sulla Carrera 992. Un sogno a occhi aperti, la dea delle piste comincia a svelarsi al pubblico, senza però tradire del tutto i suoi segreti. Per quanto riguarda la meccanica, infatti, abbiamo parecchi indizi, ma ancora nessuna certezza definitiva.

MOTORE ASPIRATO A partire dal motore, che in base a quando sappiamo e a giudicare dal sound sarà al 99% ancora aspirato e non turbo: evoluzione del 6 cilindri da 4.0 litri di cilindrata già visto sull'attuale GT3 e sulla Porsche 911 Speedster presentata lo scorso aprile al Salone di New York 2019. Nella configurazione già nota, questo motore eroga la bellezza di 500 CV, ma ci si aspetta che nella nuova GT3 possa alzare ulteriormente l'asticella verso la soglia dei 550 cavalli.

MANUALE E PDK Per il cambio, la dotazione standard dovrebbe essere l'automatico a doppia frizione PDK, ma non temano gli amanti della guida old style, poiché sembra proprio che il manuale a 6 marce sarà offerto in opzione. Quanto agli interni, è possibile che anche la nuova GT3 adotti una strumentazione parzialmente digitale, simile a quella delle Porsche 992 standard: con un gruppo di cinque quadranti circolari dove tachimetro e contagiri analogici vengono affiancati da alcuni display digitali configurabili.

ARRIVO E PREZZI Attesa per il debutto al prossimo Salone di Francoforte 2019, la nuova Porsche 992 GT3 2020 potrebbe arrivare nei concessionari entro la fine dell'anno a prezzi non ancora comunicati, ma certo non distanti da quelli dell'attuale GT3, che parte da poco meno di 160 mila euro per superare i 200 mila in versione RS.