Autore:

Matteo Gallucci

DA PARIGI A NEW YORK L'avevamo vista in forma di concept al Salone di Parigi 2018 e non ce ne siamo certi dimenticati. In questo lasso di tempo a solleticare il nostro palato ci hanno pensato le numerose foto e video spia direttamente dalla pista prove dove dei muletti camuffati di Salone dell'auto di New York potrebbe debuttare nelle sue vesti ufficiali la nuova Porsche 911 Speedster. L'avevamo vista in forma die non ce ne siamo certi dimenticati. In questo lasso di tempo a solleticare il nostro palato ci hanno pensato le numerose foto e video spia direttamente dalla pista prove dove dei muletti camuffati di 911 Speedster giravano a tutta birra facendoci intuire forme e carattere "ufficiali" della tedesca con le gobbe sul cofano posteriore. La notizia di oggi è di quelle forti perché proprio alpotrebbe debuttare nelle sue vesti ufficiali la

INDISCREZIONI E SPY STORY Ufficialmente Porsche aveva annunciato di svelare a New York una nuova vettura e tutti gli addetti ai lavori avevano subito pensato alla nuova Porsche 911 Speedster. Insomma siamo davanti a più di un indizio. Ufficialmente Porsche aveva annunciato di svelare a New York una nuova vettura e tutti gli addetti ai lavori avevano subito pensato alla nuova Cayenne Coupé . La première internazionale è stata confermata dallo stesso Brand per mercoledì 17 aprile ma la presenza della Cayenne in versione coupé totalmente smentita. Nessuna indiscrezione riguardo al nome del nuovo modello è filtrato da parte della Casa di Stoccarda ma in questi giorni è sfuggita in rete la foto del volantino d'invito al "cocktail party di beneficenza" previsto per i clienti Porsche in data 18 aprile. La foto impressa sul flyer (che trovate nella gallery) immortala senza dubbi di sorta la. Insomma siamo davanti a più di un indizio.

SPECIFICHE E USCITA A livello tecnico non sappiamo molto riguardo a questa vettura tributo della splendida 356 1500 Speedster però dovrebbe inserirsi in gamma tra la nuova 911 Carrera 4 e la 911 GT3 con cui condivide il medesimo pianale. La concept car esposta al Salone di Parigi era equipaggiata con il sei cilindri da 500 CV ma è possibile che il motore utilizzato per la Speedster possa essere addirittura quello della GT3 RS che arriva a 520 CV e 470 Nm di coppia. Un dato certo è quello riguardo alla produzione in numero limitato: saranno solo 1.948 unità per tutto il mondo con inizio produzione prevista per metà di quest'anno.