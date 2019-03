Autore:

Luca Cereda

RAGIONE E SENTIMENTO “Maneggiare con cura”. Nei corridoi di Zuffenhausen – sede storica della Porsche – l'avviso deve essere scritto a lettere cubitali in ogni ufficio, con sua la sagoma inconfondibile a illustrazione. E chiunque ci lavori sopra, che sia un designer o un tecnico, sa di non poter azzardare granché quando è il momento di rinnovare quest'auto. Va così, con la Porsche 911: un mito. Sempre meglio, dal 1963 - e dal 1982 in versione Cabrio. A piccoli, grandi passi.

ARCHITETTURA LEGGERA La primavera è alle porte: tocca alla nuova 911 Cabrio, che arriva a ruota della 911 coupé serie 992. La sto provando provando in anteprima in Grecia dopo averla vista a Ginevra, primo palcoscenico delle sue grazie: nello specifico, una capote in stoffa (nera, blu scura, marrone o rossa) architettata con la precisione di una cattedrale per replicare fedelmente – una volta chiusa – le forme della gemella coupé. Senza fare un plissé, nemmeno alle alte velocità, quando si rischiano rigonfiamenti.

FUORI IN 12 SECONDI Elegante quando si protegge, questa cabriolet ci mette 12'' a mostrare il suo lato più sbarazzino scoprendosi. Lo fa anche in marcia, fino a 50 km/h, rispondendo a un comando sulla consolle che attiva il suo meccanismo elettroidraulico. Fuoriesce in automatico, invece, lo spoiler, una volta raggiunti i 90 km/h. Per poi richiudersi quando la lancetta scende a 60 km/h, anche se è un attimo farlo emergere al di sotto di questi limiti: basta premere un pulsante.

RUOTE ASIMMETRICHE Per gli occhi, tanto fascino e poche novità. Alcune sono dettagli da intenditori, come il cofano più nerboruto, il deflettore più grande, i parafanghi più larghi e il posteriore allargato della Carrera S. 4,52 per 1,85 metri, con un un passo di 245 cm, sono le misure della nuova 911 Cabrio, che è più lunga di 2 cm e di pari larghezza dietro, indipendentemente dalla versione: integrale o posteriore che sia. A sottolineare quest'aspetto ci pensa la nuova firma luminosa posteriore, tracciata da una sottile linea a collegamento delle due luci di coda. Quest'ultime, senza alcun dubbio, il cambiamento estetico di maggiore impatto, insieme alle grandi ruote miste: da 20'' all'anteriore e da 21'' al retrotreno.

COM'E' DENTRO Gli interni omaggiano i modelli anni Settanta, dice Porsche. Eppure, quando si sale sulla 911 Cabrio l'occhio casca sulla digitalizzazione. Nel quadro strumenti, il contagiri è rimasto l'unico elemento “solido”, affiancato da due display configurabili per gli altri indicatori: un misto analogico-digitale dal design rigorosamente a cinque cerchi, però. La plancia, sempre più a sviluppo orizzontale, rimane su due piani ed è attraversata da una modanatura lunga come un'autostrada. Al centro domina lo schermo da 10,9'' del PCM, l'infotainment di Porsche: molto fluido, spettacolare nelle grafiche ma incapace di supportare Android Auto. Se ne facciano una ragione i tecnofili, orfani anche di una piastra di ricarica dello smartphone, ormai standard (o quasi) su qualsiasi SUV.

LEVA QUELLA LEVA Seduto nell'abitacolo, guardandomi intorno scorgo un nuovo volante e sedili più snelli. Le nuove sedute alleggeriscono di tre chili un'auto che ne pesa una settantina in più della sorella chiusa, per via dei vari rinforzi che deve avere. Non c'è chiave d'accensione: il keyless è di serie e il tasto di avviamento è, ovviamente, a sinistra del piantone. Il tunnel centrale è diventato più razionale: ha meno tasti e un design pulito. Ma l'aspetto certi pulsanti, e soprattutto la forma della nuova leva del PDK, proprio non mi convince.

PDK EVO Si aggiorna di fino anche sottopelle, la nuova 911 Cabrio. C'è più alluminio nella scocca, per aumentare la rigidità torsionale contenendo il peso complessivo. Per la prima volta si può avere l'assetto sportivo, ribassato di 10 mm, in abbinamento al tetto apribile. E il PDK h una marcia in più: 8 rapporti, l'ultimo più lungo per contenere i consumi (da 9 a 9,1 l/100 km il valore dichiarato omologato WLTP).

PRESTAZIONI Non sta a guardare nemmeno il motore, che aggiunge 30 cavalli. Merito degli aggiornamenti tecnici (turbo più grandi e valvole di aspirazione con alzata differenziata), ai quali si aggiunge il FAP. Il 3 litri boxer biturbo arriva ora a quota 450 e 530 Nm; così la Carrera S accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità di 306 km/h, mentre la Carrera 4S paga dazio come punta di velocità (304 km/h) ma sprinta con più brutalità (0-100 km/h in 3,8 secondi). Ai tempi togliete due decimi fissi se c'è il pacchetto Sport Chrono.

SICURA SUL BAGNATO Sciorinare numeri, tuttavia, ha senso fino a un certo punto. Perché non sono gli estremi, le prestazioni di punta, l'obiettivo principale di quest'ultimo aggiornamento. Porsche ha lavorato per rendere la sua icona una sportiva sempre più godibile nel day-by-day: più facile da portare per tutti e in ogni condizione. E per riuscirci, ha evoluto l'assistenza alla guida. La serie 992, ad esempio, gestisce in automatico frenate e ripartenze nel traffico: né più né meno di come farebbe una buona station wagon, chiedendovi però un extra salato (circa 1.700 euro). La modalità Wet, invece, è una sua prerogativa. Come funziona? Guidando sul bagnato alcuni parametri elettronici (controllo di trazione, di stabilità, torque vectoring), aerodinamici e la trasmissione si regolano in automatico in modo da favorire stabilità e direzionalità. Ovvio, solo se voi lo volete: è la 911 stessa a suggerirvi di attivare la modalità Wet una volta rilevata, grazie ad appositi sensori acustici nei passaruota, la presenza di acqua sull'asfalto. Voi dovete solo schiacciare il bottone.

QUANTO COSTA Prezzi? Da 138.639 per la Carrera S e da 146.691 euro per la Carrera 4S. Gonfiarli di qualche altro migliaio di euro è un attimo, attingendo a optional che è bene avere: dal pacchetto Sport Chrono (che aggiunge la modalità di guida Sport Plus) alle ruote posteriori sterzanti, passando per il cruise intelligente.