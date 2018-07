Autore:

Luca Cereda

PRIMA VOLTA Una della auto più attese, senza alcun dubbio. Nel 2019 debutterà la Porsche Taycan, la prima Porsche elettrica, sulla bocca degli appassionati da un pezzo: almeno da quando ha mostrato al salone di Francoforte 2015 la concept Mission E. Che, scopriamo oggi, era già allora molto simile al risultato finale.

TRAZIONE INTEGRALE Porsche ha diffuso i dati ufficiali della Taycan e, scheda tecnica alla mano, non sarebbe un delitto chiamarla Mission E. A spingere troviamo due motori elettrici sincroni a eccitazione permanente, uno all'anteriore e uno al posteriore, per una potenza combinata di oltre 600 cv. Proprio come sulla concept. Anche l'autonomia tiene fede alle promesse del prototipo, dichiarando birra a sufficienza per percorrere oltre 500 km con singolo ciclo di carica. Non sappiamo ancora se calcolati con gli standard WLTP o NEDC.

TEMPI DI RICARICA Fa ancora più specie che, a detta di Porsche, una volta esaurita la carica basteranno 15 minuti per ripristinare 400 km di autonomia. Questo perché le componenti elettriche della Taycan lavorano a 800 Volt, pronte ad abbeverarsi dalle colonnine di ricarica ultraveloce. Oggigiorno rare, però.

ZEROCENTO Passando alle performance su strada, un'accelerazione da 0-100 sotto i 3,5 secondi è il solo dato che – per ora - Porsche comunica a chi si aspetta dalla prima Porsche elettrica una tempra sportiva degna del marchio. Per toccare i 200 km/h, ove consentito, basteranno meno di 12 secondi. La Casa non ha ancora fissato una data per le prime consegne ma punta a vendere 20.000 Taycan all'anno. Un obiettivo ambizioso, considerando che il 2019 è dietro l'angolo. La rivoluzione elettrica, di cui tanto si parla, un po' meno.