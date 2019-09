Autore:

Giulia Fermani

LE NOVITÀ HYUNDAI All'edizione di quest'anno del Salone di Francoforte - in scena dal 12 al 22 settembre - Hyundai presenta la i10 di terza generazione, l'utilitaria della quale già da tempo si rumoreggia di una prossima rivoluzione tecnica e stilistica, ma che sarà in concessionaria prima del 2020. Al suo fianco Hyundai ha deciso di portare fra gli stand la sua visione di ciò che ci attende nel prossimo futuro, attraverso l’esposizione al pubblico della nuovissima Concept Car Hyundai [45]. Presente all'appello anche Hyundai i30 N Project C: realizzata in tiratura limitata -600 esemplari- avrà quasi 300 CV.

HYUNDAI I10 Nel 2020 Hyundai i10 cambia completamente: il frontale è molto aggressivo ed evoluto in chiave sportiva. A collegarla al passato, invece, sono le luci diurne annegate nella calandra. Lato motori in gamma vedremo il tre cilindri da 1,0 litri e il quattro cilindri da 1,2 litri aspirati a benzina, con una versione turbo del 1.0 tre cilindri da 101 CV.

HYUNDAI [45] Prototipo full-electric, Concept Car Hyundai [45] si ispira, a livello estetico, alla prima vettura uscita dagli stabilimenti coreani negli anni 70. Servirà ai tecnici e ai designer coreani per trarre ispirazione per lo sviluppo dei futuri modelli del marchio.