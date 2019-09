Autore:

Matteo Gallucci

PSA IN VIDEO Al Salone di Francoforte 2019 abbiamo incontrato Carlo Leoni, Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo PSA, che ci ha raccontato le novità in serbo per il futuro dell'auto, tra elettrificazione e noleggio a lungo termine. Citroen, DS, Opel e Peugeot: per tutti si parla di modelli ibridi, plug-in hybrid ed elettrici. In questa video intervista Leoni ci parla di Nuova Opel Corsa, di Peugeot 208, di Citroen C3 e di DS 3 Crossback. Il discorso vira poi sulle modalità di utilizzo dell'auto, sempre più orientato al noleggio a lungo termine. Scopri tutto nel nostro video.