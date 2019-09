Autore:

Lorenzo Centenari

"E" ALLORA? Vista da lontano, bella bella non la è. Da vicino è tutta un'altra cosa, Honda e è un gioiellino hi-tech che sacrifica forse l'aspetto esteriore, ma che al suo interno ti sorprende da quanto è al passo coi tempi, anzi in netto anticipo. Non è un refuso: l'auto elettrica che Honda porta a Francoforte 2019 si chiama proprio così, semplicemente "e". E molto semplice (oltre che divertente e coinvolgente) promette di essere anche l'esperienza di guida. In città, soprattutto, cioè nel suo habitat naturale. Il suo raggio di sterzata si ferma a 4 metri e mezzo, se non puoi fare inversione a U anche in garage, poco ci manca. Qualche altro highlight.

SPORTY CITYCAR Già in parte vista ai precedenti Saloni dell'auto in veste di concept, nuova Honda e è consiste in una citycar 100% elettrica (la prima della Casa di Tokyo) e 100% digitale. In meno di 4 metri si sviluppa un'utilitaria che di tradizionale ha solo la sagoma: niente motore termico, ecco al suo posto un propulsore sincrono da 150 cv e 300 Nm, cifre dalle quali dedurre performance degne di una sportiva vera e propria. Anche perché le batterie, ultracompatte ma anche potenti (35,5 kWh di capacità), sono piazzate sotto l'abitacolo in posizione centrale, contribuendo così a bilanciare il centro di gravità e favorendo le proprietà di agilità e neutralità della vettura. Autonomia? 200 km. Tempi di ricarica? 30 minuti, almeno all'80%.

ONE PEDAL Propulsione elettrica a parte, Honda e si fa notare grazie al proprio cruscotto digitale "coast to coast". Quadro strumenti, display multifunzione, inoltre i due schermi che proiettano le immagini riprese dai due specchi retrovisori esterni elettronici (sì, sono di serie), danno vita come a un'unica striscia digitale a tutta larghezza, dall'interfaccia al sfioramento ma anche a comando vocale. La parola d'ordine? "Ok, Honda" (vi ricorda niente?). Niente pedale del freno: un solo comando, quello dell'acceleratore, alzando il piede dal quale Honda e rallenta automaticamente per effetto del potente freno motore. Sarà in vendita dal 2020, costerà tra i 25.000 euro e i 30.000 euro. Una low cost, almeno limitatamente alle auto elettriche.