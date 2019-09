Autore:

Dario Paolo Botta

PLUG-IN DIESEL Dopo la berlina/wagon, tocca al Suv. Ovvero: dopo Classe E 300 de, Mercedes chiama in laboratorio nuova GLE e la sottopone a elettroshock. In vetrina al Salone di Francoforte, GLE 350 de 4MATIC il nome in codice del primo SUV della Stella ad adottare la tecnologia diesel plug-in hybrid, e son scintille. Pacco batterie da 31,2 kWh, autonomia in modalità 100% elettrica di 100 km, e per un'ibrida plug-in è un record. Ma andiamo con ordine.

ELETTRODIESEL Sotto il cofano di Mercedes GLE 350 de 4MATIC troviamo un propulsore 2 litri 4 cilindri in linea turbodiesel da 194 CV di potenza. Abbinata all’unità termica a gasolio, un motore elettrico in grado di erogare 135 CV, e che porta l’output complessivo del SUV a 320 CV. La coppia si attesta invece sui 700 Nm, scaricati al suolo dalla trazione integrale variabile Torque on Demand. Con questi numeri, Mercedes GLE 350 de è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 6.8 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Emissioni di CO2 ferme a 29 g/km.

SUPER BATTERIE Ma il valore aggiunto sta nel "serbatoio" di energia elettrica. Sotto la scocca di nuova Mercedes GLE 300 de è dunque alloggiato un pacco batterie con una capacità energetica di 31.2 kWh. Secondo Stoccarda è ora possibile percorrere fino a 90/100 km con le batterie cariche (ciclo WLTP) e raggiungere una top speed, in elettrico, di 160 km/h. Questione ricarica: da presa domestica con potenza al contatore di 2,3 kW si fa il pieno di elettroni in circa 14 ore, mentre con Wallbox da 7,4 kW di potenza la ricarica completa richiede all’incirca 4 ore. Grazie al sistema combinato a corrente alternata (AC) e continua (DC), con il 10% di batteria residua si è in grado di ripristinare il 100% in 30 minuti circa.

PREZZI E ARRIVO La versione entry level GLE 300 d 4MATIC, attualmente in vendita, attacca a 74.310 euro: non è difficile immaginare che il prezzo di GLE 350 de 4MATIC sfonderà abbondantemente quota 80.000 euro. Per quanto riguarda invece il debutto del nuovo SUV ibrido diesel Mercedes, il lancio è previsto per fine 2019.