Autore:

Dario Paolo Botta

ARRIVA L’ELETTRICO Mercedes-Benz amplia la gamma GLE con una nuova versione ibrida del suo SUV di lusso. Negli Stati Uniti è stata infatti svelata la nuova versione della Mercedes GLE 580, spinta da un propulsore V8 biturbo a cui è abbinato, per la prima volta, un motore elettrico EQ Boost da 48 V, che svolge funzione di starter e alternatore. In attesa della nuova Mercedes-Benz AMG 63, la nuova GLE 580 ricoprirà il ruolo di punta per la casa di Stoccarda, surclassando le prestazioni della AMG GLE 53.

SOTTO IL COFANO Come detto la tedesca è dotata di un motore 4 litri V8 biturbo che sfiora i 500 CV di potenza (483 CV per la precisione), con una coppia di 700 Nm. Si tratta di prestazioni da prima della classe che si traducono in 200 Nm e 94 CV in più rispetto al 6 cilindri della GLE 450. Al tradizionale sistema termico è abbinato, come detto, un propulsore elettrico EQ Boost da 48 V, che fornisce per brevi tratti una coppia aggiuntiva di 250 Nm e 21 CV. Il motore elettrico lgs compatto che alimenta tutti i sistemi di bordo e il generatore d’avviamento integrato, rendono inutile la presenza della trasmissione a cinghia, risparmiando così spazio e peso sull’anteriore. Il cambio automatico 4Matic a 9 rapporti è abbinato alla trazione integrale e a un sistema pneumatico di controllo delle sospensioni, ribattezzato E-Active Body Control che alza e abbassa la vettura a seconda delle necessità, così da affrontare al meglio l’off-road.

STILE ED ELEGANZA Mercedes offre di serie su GLE 580 rivestimenti in pelle, pacchetto estetico AMG, cerchi in lega da 22” e sistema di assetto pneumatico. La sicurezza è assicurata da una serie di sensori sparsi sulla carrozzeria della vettura, che includono fra l’altro, frenata automatica e l’innovativo Active Stop&Go Assist per il mantenimento dinamico della corsia, che segue il flusso del traffico stradale. All’interno dell’abitacolo troviamo il display tochscreen da 12.3” equipaggiato con assistente vocale di ultima generazione e un sistema AR per la navigazione. Tanto abitabilità per la nuova GLE 580, che a richiesta è disponibile nella versione a 7 posti. Prezzo e data di lancio rimangono un mistero, negli USA il debutto è previsto per la fine dell’anno alla modica cifra di 76.800 dollari, circa 70.000 euro.