Autore:

Dario Paolo Botta

TUTTO PRONTO Sia avvicina sempre di più il debutto della nuova Nissan Juke, il B-SUV della Casa nipponica verrà infatti presentato ai primi di settembre, quasi in concomitanza con l’apertura del Salone dell’auto di Francoforte 2019. Per ora ci tocca accontentarci delle foto che lo ritraggono impegnato nei collaudi sulla pista di Millbrook a nord di Londra, dopo che nei giorni scorsi erano trapelate diversi teaser che immortalavano anteriore e gruppi ottici. La nuova versione del SUV compatto conta di eguagliare i risultati di vendita del modello lanciato nel 2010, moltiplicatosi in più di 10 milioni di unità.

NASCE IN EUROPA Il progetto di Nissan Juke MY 2019 è tutto made in Europe, grazie al lavoro instancabile di un gruppo di tecnici e ingegneri del Vecchio Continente, impegnatisi a capofitto nello sviluppo di un crossover compatto in grado di tenere testa all’agguerrita concorrenza di tale segmento. Al di là del camouflage si intravedono forme nette e scolpite, con un frontale alto e imponente. Secondo le indiscrezioni la nuova Juke sarebbe stata sottoposta a una cura a base di steroidi, che ne ha fatto crescere volumi e spazi, soprattutto all’interno dell’abitacolo. Tutto ciò senza però sacrificare lo spirito dinamico e l’agilità del B-SUV nipponico, il cui carattere grintoso viene allo scoperto osservando le sue linee da coupé, i cerchi in lega da 19” e le nervature che attraversano tutta la carrozzeria.

C’É ALTRO? Sebbene il lancio della Juke 2020 sia imminente, restano avvolti dal mistero i prezzi del nuovo B-SUV pensato per rivaleggiare con Hyundai Kona. Ciò che sappiamo è che il crossover si basa sulla stessa piattaforma modulare CMF di Renault Clio e della futura Renault Captur. Il motore più atteso è invece il 1.6 litri benzina Plug-in Hybrid, abbinato a un pacco batteria da 9,8 kWh. Oltre all’ibrido, sarà in gamma il propulsore turbobenzina 1.3 litri 4 cilindri e il turbodiesel 1.5 dCi. Completano la dotazione di bordo con il sistema ProPILOT, già presente su Nissan Quashqai e Nissan Leaf, e una connettività ai vertici della categoria.