Autore:

Lorenzo Centenari

JUKE FEVER Questione di giorni, ormai, per il reveal di nuova Nissan Juke, crossover che fa reparto da solo, e l'attesa per il quale provoca febbre alta. Il 3 settembre 2019 la vedremo per intero e ne conosceremo ogni dettaglio, nel frattempo Nissan si diverte a stuzzicare l'immaginazione proponendo a spizzichi e bocconi scatti "a metà". Dall'ultimo teaser, ad esempio, di nuova Juke puoi ricostruire la sagoma del frontale (gruppi ottici compresi), ma a causa del buio manca la profondità. Per fortuna, la "tortura" è quasi finita.

ANCHE PLUG-IN Nuova Nissan Juke 2020 verrà realizzata a partire dalla piattaforma modulare CMF, la stessa che equipaggia anche Renault Clio e Renault Captur. Come motori, quasi certo l'impiego del 1.3 litri 4 cilindri turbobenzina e dell'ultima evoluzione del turbodiesel 1.5 dCi. Il piatto forte sarà tuttavia la variante plug-in hybrid , base di partenza il 1.6 benzina e accoppiamento ad unità motrice elettrica con pacco batterie da 9,8 kWh. Autonomia a zero emissioni di circa 30 km. State con noi per altre Juke-rivelazioni.