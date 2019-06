Autore:

Giulia Fermani

LE FOTO SPIA Atteso entro la fine del 2019 il debutto di una nuova Nissan Juke è stato anticipato da alcune foto spia. Il prototipo è stato intercettato durante i test nell'Europa meridionale e presenta già parti che faranno parte del modello di produzione sia all'interno sia all'esterno.

LA NUOVA GENERAZIONE In produzione dal 2010, l'attuale generazione di Nissan Juke è uguale a se stessa da allora. Il modello in foto della capostipite conserva le maniglie delle portiere posteriori nascoste nel montante C e i doppi fari, oltra alla linea del tetto inclinata e alle spalle larghe. La seconda generazione del SUV compatto nascerà però sulla piattaforma della nuova Renault Clio e della prossima Captur, ereditandone i motori – ibridi compresi – e una maggiore abitabilità. i fanali posteriori, invece, sono ispirati alla Qashqai. Un po' più grande rispetto al modello precedente, la nuova Nissan Juke 2020 si pone come concorrente della Hyundai Kona.

MOTORI E TECNOLOGIA Nuova sarà anche la tecnologia di bordo sulla Juke 2020, con funzioni di guida semi-automatica offerte dal sistema Nissan ProPilot e un nuovo infotainment caratterizzato da una migliore integrazione con gli smartphone. La variante plug-in hybrid di Nissan Juke dovrebbe adottare un 4 cilindri da 1,6 litri a benzina elettrificato con una batteria da 9,8 kWh a supporto, che gli consentirebbe circa 36 km di autonomia a zero emissioni.