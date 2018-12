Autore:

Luca Cereda

CAPOSTIPITE Della serie o la ami o la odi. Più la prima, si direbbe, visto che dal lancio nel 2010 ad oggi sono state vendute più di 800 mila Nissan Juke, in Europa. Un bel risultato per l'auto che è stata, con il suo formato ipercompatto condito da linee fuori dagli schemi, apripista dei B-Suv tanto in voga in questo momento, ma che adesso inizia a sentire gli anni e a soffrire una concorrenza sempre più agguerrita. Ancora per poco, però: nel 2019 è in uscita la nuova Nissan Juke. Sulla quale, nonostante il massimo segreto mantenuto dalla Casa, cominciano a circolare alcune indiscrezioni.

MOTORI Costruita sempre in Europa, a Sunderland, sarà la prima Nissan nata sulla nuova piattaforma CMF-B del gruppo Nissan-Renault, lo stesso pianale della nuova Renault Clio. Un primato non da poco, che porterà sulla Nissan Juke 2019 importanti novità. A partire da un inedito motore 1.0 turbobenzina a tre cilindri, affiancato dal sempiterno 1.5 litri diesel e da un benzina quadricilindrico, di cilindrata 1.6. Il nuovo hardware della Juke dovrebbe fare spazio anche a un'immancabile Nissan Juke ibrida (mild hybrid) che dovrebbe vedere l'elettrico abbinato al 1.0 turbobenzina.

INTERNI Con la nuova piattaforma dovrebbe aumentare anche il passo della Nissan Juke, a tutto vantaggio dell'abitabilità posteriore, uno dei principali limiti del modello corrente. Parallelamente, la piccola crossover giapponese erediterà buona parte dei dispositivi di guida assistita proposti dall'ultima Qashqai. Restando sempre sulla tecnologia, l'abitacolo della nuova Nissan Juke accoglierà un display touch.

FIRMATO ALBAISA Ci sarà anche più margine per personalizzarla, soprattutto negli interni. I quali dovrebbero ispirarsi alla concept Nissan Gripz, tanto quanto le linee della carrozzeria. Ma non ci attendiamo rivoluzioni. La Juke di seconda generazione confermerà lo stile azzeccato della prima serie, ma con più spigoli. Una firma tipica del design di Alfonso Albaisa, che ha ereditato da Shiro Nakamura la matita dello stile globale di Nissan.