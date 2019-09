Autore:

Giulia Fermani

BRAND NEW MINI Passerella al Salone di Francoforte 2019 per Mini Cooper SE, l'attesissima prima Mini 100% elettrica: autonomia di 270 km con una singola ricarica (batterie da 32,6 kWh), 184 CV di potenza, 270 Nm di coppia scaricati sulle ruote anteriori. E il piatto a emissioni zero è servito.

SIGNORA IN GIALLO All'IAA 2019, Mini Cooper SE mette in mostra le forme inconfondibili di Mini hatchback, ma per distinguersi dalle sorelle a combustibile, aggiunge alla carrozzeria alcuni dettagli in giallo. La prima full-electric-Mini promette il classico go-kart feeling e performance degne della tradizione: 0-100 km/h in 7,3 secondi, 4 differenti modalità di guida: Sport, Mid, Green, Green+. Una BMW i3 in salsa Mini che si confronta ora con la sfida del futuro.