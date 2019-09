Autore:

La Redazione

X1 PHEV IN VIDEO Ritocchi estetici (e di quelli che non passano inosservati), ma soprattutto un cuore nuovo. BMW X1 restyling partecipa al Salone di Francoforte 2019 con un design rinnovato e la motorizzazione plug-in hybrid (X1 xDrive25e), in uscita sul mercato nel 2020. Lo schema è pressoché identico a Serie 2 Active Tourer PHEV: al propulsore turbo benzina tre cilindri da 125 CV è abbinato un motore elettrico da 95 CV collegato direttamente alle ruote posteriori, che porta la potenza complessiva di X1 plug-in a quota 220 CV. Guarda l'auto nel nostro video live dall'IAA. Per tutte le altre novità che BMW apparecchia a Francoforte, passa al nostro speciale di stand.