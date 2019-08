Autore:

Giulia Fermani

NOVITÀ FORD Presente a Francoforte 2019 anche Ford, che porterà sotto i riflettori la nuova Kuga e la Ford Puma. Per lei i designer della casa dell’Ovale blu hanno scelto linee morbide e tondeggianti, a fronte di una concorrenza che punta su uno stile più “estremo”. Ecco qualche informazione in più.

FORD KUGA Nata con l'idea di essere la Ford più elettrificata di sempre la nuova Kuga esisterà in formato sia mild hybrid, sia full hybrid, sia ibrida plug-in. Per il 2020 la terza generazione del Suv medio dell'Ovale ha subito un rinnovamento completo, con la carrozzeria che richiama in alcune parti - nella griglia del radiatore e negli specchi retrovisori soprattutto - la Focus Active. La nuova versione guadagna anche un nuovo display touchscreen da 8 pollici come supporto del sistema multimediale Ford SYNC 3, ricarica wireless per lo smartphone, modem integrato Ford Pass Connect e un bel numero di sistemi di assistenza alla guida.

FORD PUMA La Nuova Ford Puma in scena a Francoforte 2019 non ha nulla a che vedere con la prima generazione degli anni 90: addirittura da coupé diventa un crossover compatto. Nata sulla piattaforma della Fiesta (ma più grande: 4,12 m di lunghezza, per un'altezza di 1,53 m) la nuova Puma dà molta importanza al vano bagagli: grazie ai suoi 456 litri di capacità è al top della categoria. Lato motori, il listino offre il 1.0 tre cilindri EcoBoost da 125 CV con tecnologia mild-hybrid da 48V: disponibile anche nella versione potenziata a 155 cavalli; una versione tradizionale del 1.0 benzina da 125 CV e un diesel da 1.5 litri e 120 CV, che arriveranno nel corso del 2020.