Autore:

Emanuele Colombo

BECCATA! La inseguiamo da tempo, ma finora eravamo riusciti a ritrarla sempre e solo con indosso pesanti camuffature. Questa volta è andata meglio ed ecco a voi le prime foto spia della futura Ford Kuga 2020 (nota negli USA come Escape) quasi senza veli, di cui possiamo anticipare già alcune caratteristiche e novità rispetto al modello attuale, compresa la probabile gamma di motori.

IL DESIGN La carrozzeria presenta alcuni richiami alla Ford Focus Active: la griglia del radiatore e gli specchi retrovisori in particolare. Il profilo però è specifico del SUV dell'ovale blu: filante, con una linea di cintura che si alza visibilmente sotto al padiglione, a delineare proporzioni quasi da hatchback anabolizzata. Con portiere posteriori piuttosto simili a quelle del modello attuale, va detto. Al posteriore spiccano fanali che ricordano quelli della Focus, con uno spiovente del tetto allungato, che lascia intuire un'ampia apertura del vano di carico.

I MOTORI Candidati a trovare posto sotto al cofano della futura Ford Kuga 2020 sono i motori a benzina della serie Ecoboost: il tre cilindri di 1,5 litri di cilindrata, con 180 CV di potenza e 270 Nm, così come il 2,0 litri a quattro cilindri. Tra le trasmissioni dovrebbe debuttare un nuovo cambio automatico a nove rapporti. Tutte le fonti concordano, per ora, che tra le motorizzazioni non mancheranno un'ibrida tradizionale e una plug-in hybrid, come per altro avevamo anticipato qui.