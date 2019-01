Autore:

Emanuele Colombo

QUANTO VALGONO LE OFFERTE Ecoincentivi 2019: Ford apre le danze con succose offerte su quattro suoi modelli di grande interesse. A partire dal 1 gennaio 2019, la casa dell'ovale blu riconosce fino a 6.000 euro per l'acquisto di una Ford Fiesta, fino a 5.650 euro per un SUV compatto Ford Ecosport, fino a 6.700 euro per chi acquisterà una Ford Focus di ultima generazione e fino a 7.500 euro per un SUV Ford Kuga.

LE CONDIZIONI PER APPROFITTARNE Per far sì che queste offerte contribuiscano al rinnovamento del parco circolante, a vantaggio della sicurezza e delle emissioni inquinanti, Ford ha riservato questi ecoincentivi a chi sostituisce una vettura con almeno 10 anni di vita. In base al parco circolante italiano, ciò corrisponde a circa 25 milioni di auto, molte delle quali omologate Euro 4.

C'È ANCHE IL FINANZIAMENTO Alle offerte su Fiesta, Focus, Ecosport e Kuga, Ford affianca la formula di finanziamento IdeaFord, che prevede anticipo zero e prima rata ad Aprile 2019. Vale la pena sottolineare che i vantaggi di questi ecoincentivi non verranno penalizzati dalla nuova ecotassa auto 2019, che entrerà in vigore dal 1 marzo, in quanto nella gamma di modelli Ford, la Ka, la Fiesta, la Focus, l’Ecosport, la Mondeo, la S-MAX e molte versioni delle Kuga ed Edge non sono interessate dal provvedimento.