Autore:

Luca Cereda

Nell'emendamento alla manovra economica 2019, oltre a una sovrattassa sui più inquinanti, il Governo ha inserito un contributo di 300 milioni come incentivi all'acquisto di auto nuove a besse emissioni di CO2. Se diventerà legge – e non subirà modifiche nel frattempo -, alcuni (non moltissimi, per la verità) modelli di auto saranno scontati da 1.500 a 6.000 euro. Una riduzione applicata direttamente dal concessionario al momento dell'acquisto o dell'apertura del leasing.

Non si tratta soltanto di auto elettriche – comunque le uniche meritevoli della cifra massima - come molti pensano: nella lista ci sono anche ibride, ovviamente, auto a benzina, auto bifuel e addirittura a gasolio. Sì, avete letto bene: auto diesel. Perché il criterio è appunto il livello di anidride carbonica emessa, che su alcuni diesel moderni (vedi Renault e Peugeot) è molto ridotta. Paradossalmente, in questo elenco non rientrano vetture come la Hyundai Ioniq in versione full hybrid.

Prima di passare all'elenco ricordiamo gli scaglioni del bonus. Il massimo del contributo, 6.000 euro, va alle auto da 0 a 20 g/km di emissioni. 3.000 euro spettano invece a quelle da 20 a 70 g/km e 1.500 alle auto che per ogni chilometro rilasciano dai 70 a i 90 grammi di CO2. Se pensate di approfittare della situazione, leggete bene l'elenco qui sotto. E fate molta attenzione: a fare la differenza non è solo il tipo di alimentazione o la specifica motorizzazione. Può essere perfino uno specifico allestimento.

6.000 EURO DI BONUS

BMW i3

Citroen C-Zero

Citroen E-Mehari

Hyundai Kona EV d a39 e 64 kWh

Jaguar i-Pace

Mitsubishi i-MiEV

Nissan Leaf

Renault Zoe

Smart Fortwo Coupé e Cabrio EQ

Smart Brabus Fortwo Coupé e Cabrio EQ

Samrt Forfour EQ

Smart Brabus Forfour EQ

Tesla Model S

Tesla Model X

3.000 EURO DI BONUS

Audi A3 e-tron Sportback

Audi Q7 e-tron

BMW 530e

BMW Serie 740e

BMW Serie 2 225xe Active Tourer

BMW i8 Coupé e Roadster

Hyundai Ioniq 1.6 Plug-in Hyibrid DCT

Kia Optima 2.0 Gdi Plug-in Hybrid

Kia Optima Wagon 2.0 Gdi 205 cv Plug-in Hybrid

Kia Niro 1.6 Gdi DCT PHEV

Range Rover Sport 2.0 Si4 PHEV

Mini Cooper S E Countryman ALL4

Porsche Panamera 2.9 E-Hybrid e 4.0 Turbo S E-Hybrid

Volvo V60 T8

Volvo S90 T8

Volvo V90 T8

Volvo XC60 T8

Volvo XC90 T8

1.500 EURO DI BONUS

Dacia Logan 1.5 dCi da 75, 90 e 95 cavalli

DS3 BlueHDi da 75 e 100 cv

DS5 Hybrid 4x4

Fiat Punto 1.3 MJT da 95 cv

Kia Picanto 1.0 EcoGPL

Kia Niro 1.6 Gdi DCT HEV

Range Rover 2.0 Si4 PHEV

Lexus CT Hybrid Business

Mitsubishi 1.0 GPL e ClearTech GPL

Porsche Cayenne 3.0 V6 E-Hybrid

Skoda Citigo 1.0 MPI benzina/metano 3 e 5 porte

Suzuki Celerio 1.0 Dualjet S&S Style

Toyota Aygo 1.0 VVT-i 72 cv 5 porte x-fun

Toyota Yaris Hybrid 5p (Cool, Active, Trend Red Edition, White Edition, Grey Edition, Cyan Edition)

Toyota Auris berlina 1.8 Hybrid Cool, Active e Business

Toyota Auris Touring Sports 1.8 Hybrid Active e Business

Toyota C-HR Hybrid 1.8 E-CVT

Volkswagen up! 1.0 eco 3 e 5 porte