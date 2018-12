Autore:

Lorenzo Centenari

IL BASTONE E LA CAROTA Non è ancora detta l'ultima parola: prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il testo dovrà passare dalle Camere e ricevere la definitiva approvazione. Nel caso venisse convertito in legge, l'emendamento alla legge di Bilancio 2019 in materia di incentivi auto rischia tuttavia di generare equivoci kafkiani come raramente è avvenuto in passato.

VERDE MARCIO Già, perché dal meccanismo "bonus-malus" formulato dal Governo gialloverde, un sistema che impone una sovrattassa da 150 euro a 3.000 euro sui modelli dalle emissioni di CO2 superiori a 110 g/km, uscirebbero "colpevoli" non solo numerose auto a benzina di cilindrata elevata e una discreta fetta di turbodiesel, bensì anche veicoli dall'etichetta "green" (ibride, a metano o a GPL), che tuttavia per massa, classe di potenza, quindi anche consumi piuttosto elevati (paramentro direttamente proporzionale alla CO2 emessa in atmosfera), sforano questa arbitraria soglia di impunità.

SEPARATE ALLA NASCITA Coi 90 g/km di CO2 individuato come limite per ricevere incentivi, con la (pur popolosa) forbice tra 91 e 110 g/km che risulta invece l'unica esclusa dal principio bonus-malus, ecco un elenco dei modelli "eco" che - qualora la proposta tramutasse in legge - pagherebbero la penale progressiva. E quali invece, pescando solo tra le auto a propulsione alternativa, dalla sovrattassa verrebbero risparmiati. Scorrete attentamente, le sorprese (in grassetto) non mancano. Perché c'è ibrida e ibrida.

EMISSIONI CO2 SUPERIORI A 110 G/KM (SOVRATTASSA)

Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbo GPL (131)

Audi A4 2.0 TFSI ultra (mild hybrid) (129)

Audi A5 2.0 TFSI ultra (mild hybrid) (128)

Audi A6 40 TDI (ibrida a gasolio) (117)

Dacia Lodgy 1.6 GPL (137)

Dacia Duster 1.6 GPL (141)

Fiat Panda 1.2 (125)

Fiat Panda 1.2 GPL (116)

Fiat 500 1.2 GPL (116)

Fiat Punto 1.4 GPL (114)

Fiat Punto 1.4 Natural Power (115)

Fiat Qubo 1.4 Natural Power (metano) (135)

Fiat Doblò 1.4 Natural Power (156)

Honda CR-V 2.0 Hybrid (120)

Infiniti Q50 Hybrid (139)

Infiniti Q70 Hybrid (145)

Kia Venga 1.4 eco GPL (137)

Kia Niro 1.6 GDI PHEV (ibrida plug-in) (119)

Lancia Ypsilon 1.2 GPL (117)

Lexus LS 500h (ibrida) (161)

Lexus LC 500h (ibrida) (145)

Lexus NX Hybrid (133)

Lexus RC 300h (ibrida) (113)

Mitsubishi ASX 1.6 GPL (119)

Nissan Juke 1.6 GPL (118)

Opel Adam 1.4 GPL (111)

Opel Astra 1.4 Turbo ecoM (metano) (113)

Renault Twingo 0.9 TCe GPL (120)

Lexus RX 450h (ibrida) (134)

Mercedes E 350 (ibrida) (156)

Mercedes S 450 (ibrida) (184)

Opel Corsa 1.4 GPL (125)

Opel Mokka X 1.4 GPL (139)

Lancia Ypsilon 1.2 GPL (117)

Suzuki Baleno 1.2 Hybrid (116)

Lancia Ypsilon 1.2 GPL (117)

Toyota RAV4 2.5 Hybrid (122)

Volkswagen Caddy 1.4 TGI (metano) (112)

EMISSIONI CO2 DA 91 A 110 G/KM (NIENTE SOVRATTASSA)

Audi A3 Sportback g-tron TFSI (94)

Fiat Panda 1.2 Natural Power (metano) (97)

Ford Mondeo 2.0 Hybrid (101)

Hyundai Ioniq 1.6 Hybrid (100)

Kia Niro 1.6 GDI (ibrida) (100)

Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir (metano) (97)

Lexus CT 200h (ibrida) (94)

Lexus IS 300h (ibrida) (99)

Lexus UX Hybrid (103)

Renault Clio 0.9 TCe GPL (98)

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid (106)