TRAPIANTO DI CUORE Skoda presenta al salone di Parigi 2018 la Octavia G-Tec (versione a metano) con un nuovo motore, il 1.5 TSI del gruppo Volkswagen che va a sostituire il vecchio 1.4. Il turnover sotto il cofano porta ben 20 cavalli in più: 130 contro 110. Prossimamente scopriremo se tutto questo comporterà anche un aumento di prezzo.

FA PIU' STRADA Di sicuro è aumentata l'autonomia della wagon ceca, dotata di tre serbatoi per il metano, capaci di stivare in tutto 17,7 chili di gas naturale, e uno di benzina da 11,8 litri, sempre pronto all'uso in assenza di distributori di metano nei paraggi. Con percorrenze stimate di circa 27 chilometri al chilo, la nuova Skoda Octavia metano 1.5 TSI raggiunge un'autonomia complessiva viaggiando a gas di 480 chilometri.

CO2 GIU' Scendono, invece, le emissioni di CO2: del 25%, secondo Skoda, grazie agli accorgimenti necessari per l'omologazione Euro 6 d-Temp. Con il 1.4 benzina la Skoda Octavia wagon G-Tec faceva registrare 99 g/km di CO2 col DSG e 102 g/km con il cambio manuale a sei marce.