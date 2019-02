Autore:

Luca Cereda

SI PUO' ORDINARE IN CONCESSIONARIA Fa 400 km a metano, grazie ai 13,8 chili di gas che può stivare nelle bombole (tre) e percorrenze stimate di circa 29 km al chilo. E, con il metano a un prezzo medio di 1 euro/kg, fa risparmiare un bel po', la Seat Arona TGI, primo SUV a convertirsi al gas naturale. Stamattina la Casa ne ha comunicato i prezzi ufficiali: in calce al pezzo trovate il listino completo.

ANCHE A RATE Si parte da 18.800 euro per la versione Reference, arrivando a 23.000 per le ricche Arona TGI Xcellence e FR. Con la possibilità, volendo, di pagare l'auto anche poco alla volta attraverso il finanziamento flessibile Seat Senza Pensieri, con rata fissa a 159 al mese per tutti gli allestimenti in gamma (previo versamento di anticipo e con la chance di restituire l'auto anziché pagare la maxi-rata finale).

GLI SCONTI SULLA GESTIONE Con la crisi del diesel in corso, c'è sempre più interesse verso le auto bifuel. E in particolare verso quelle alimentate a benzina e metano. Un fenomeno tutto italiano, visto che da noi la rete di distribuzione conta un buon numero di impianti (1300 stazioni), sebbene non così capillari (la maggior parte di questi si concentra infatti nel centro-nord). Oltretutto, in Italia le auto a metano godono di vantaggi economici variabili su base regionale: si va dall'esenzione del ticket per le zone con restrizione al traffico fino all'esenzione totale dal bollo, che in altri casi è scontato del 75%.

QUANTI KM FA L'ansia da autonomia - dovuta alla difficoltà di reperire in viaggio distributori di metano – è combattuta dalla Seat Arona TGI con una nutrita (per un city SUV) riserva di carburante. Ai quasi 14 chili di metano si aggiungono i 9 litri del serbatoio di benzina. Secondo le stime di Seat tarate sui consumi del 1.0 litri tre cilindri turbo da 90 cv che spinge questa versione dell'Arona, sufficienti per percorrere altri 160 km, portando l'autonomia complessiva a 560 km.

LE ALTERNATIVE Il SUV Arona non è l'unica Seat a metano. La gamma TGI include anche la piccola citycar Mii, la compatta Ibiza e la media compatta Leon.

IL LISTINO DELLA SEAT ARONA A METANO

Arona 1.0 TGI Reference 18.800 euro

Arona 1.0 TGI Style 20.800 euro

Arona 1.0 TGI Xcellence 23.000 euro

Arona 1.0 TGI FR 23.000 euro