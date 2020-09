A TUTTO GAS Quante novità per la berlina compatta di Ingolstadt. Vi abbiamo parlato di motori e allestimenti della nuova Audi A3 - trovate qui la prova di A3 Sportback 35 TDI S tronic -, ma anche di come potete acquistarla, vedi Audi Value (e A3 Sportback). Debutta ora nuova A3 Sportback 1.5 g-tron S tronic, vale a dire la versione a metano. Ecco un identikit.

Il motore di nuova Audi A3 Sportback g-tron S tronic è il noto 1.5 TFSI da 131 CV e 200 Nm di coppia, erogati tra i 1.400 e i 4.000 giri al minuto. Il propulsore è abbinato a cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti S tronic. Tutti numeri che valgono ad A3 Sportback g-tron uno 0-100 km/h in 9,7 secondi e una velocità massima di 211 km/h.

Le prestazioni del motore 1.5 TFSI a doppia alimentazione benzina-metano si riflettono, grazie al gas naturale, in consumi davvero ridotti, sul nuovo modello addirittura inferiori del 6% rispetto alla precedente versione. I tre serbatoi, per un totale di 18 kg di capienza, sono collocati uno sotto al divanetto e due sotto il fondo del vano bagagli, senza intervenire in modo prepotente sulla capacità di carico, che ammonta a 280/1.100 litri. L'autonomia a metano dichiarata da Audi è di 445 km, che equivale a oltre 24 km con un 1 kg di gas (nella nostra prova della precedente A3 Sportback g-tron in realtà avevamo riscontrato valori nell'ordine dei 30 km/kg). In aggiunta al metano ci sono sempre i 9 litri di serbatoio di benzina: qualora si finisca il gas - cosa che viene segnalata dagli strumenti - niente paura: il passaggio alla verde è automatico.

Di serie su nuova Audi A3 Sportback g-tron S tronic troviamo i cerchi in lega da 16'', i proiettori a LED, i sensori luci e pioggia, gli specchietti esterni in tinta regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e con funzione automatica antiabbagliamento, il cruscotto da 10,25'', inoltre il comando vocale intelligente, la radio DAB+, il display touch a colori da 10,1'', il volante in pelle multifunzione, la chiamata d'emergenza e il cruise control. Sul fronte sicurezza, di serie l'Audi pre sense front che previene gli impatti con altri veicoli, pedoni o ciclisti, l'assistente agli ostacoli, l'assistenza alla svolta e l'ausilio al mantenimento della corsia. Tra i tanti optional, ecco i proiettori a LED Audi Matrix, l'head-up display, l'adaptive cruise assist e - vera novità - l'Audi virtual cockpit da 10,25'' - di serie su Business - o 12,3''.

Senza voler fare la paternale, il primo dei vantaggi di un'auto a metano è legata all'ambiente, essendo il metano un gas naturale che contiene le emissioni di CO2 e dei gas serra, mentre il particolato - il famigerato PM10 - risulta praticamente assente. Tolti gli indiscutibili pregi ecologici, il metano ha molti vantaggi anche per l'utente: in termini di risparmio - oltre che per gli irrisori consumi - per via della totale o parziale esenzione dal pagamento del bollo, così come la libera circolazione - ove previsto - anche durante i blocchi del traffico, senza dimenticare che, contrariamente al GPL, non subisce limitazioni per i parcheggi sotterranei.

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI g-tron S tronic arriverà nelle concessionarie italiane nel corso dell'autunno 2020. Presto disponibile anche il listino prezzi.