BRAND NEW A3 (Non) vista al (non) Salone di Ginevra, nuova Audi A3 una volta per tutte svuota il sacco e ''confessa'' anche la sua gamma prezzi. Non è un modello a buon mercato e già lo si sapeva, ora abbiamo anche le coordinate esatte. Listino ufficiale a partire da 29.150 euro, vale a dire (a parità di motorizzazione, la 2.0 TDI) una soglia di ingresso molto vicina a quella di nuova Volkswagen Golf, di nuova A3 parente stretta. Quali le possibili combinazioni al configuratore? La nostra mini-guida.

Motori

Trasmissioni

A3 Sportback base

A3 Business

A3 Business Advanced

A3 S line edition

A3 vs Golf

MOTORI A3 Sportback 2020 (l'epiteto Sportback sottolinea la sua natura di compatta esclusivamente a 5 porte) sarà in consegna entro giugno. Inizialmente, le motorizzazioni disponibili sono soltanto due: il 1.5 TFSI turbo benzina da 150 cv (sigla 35 TFSI), il 2.0 TDI a gasolio declinato nelle potenze di 116 cv (30 TDI) o 150 cv (35 TDI). Successivamente, debutteranno anche il 1.0 TFSI da 110 cv e il 1.5 TFSI da 150 cv con tecnologia mild-hybrid 48 Volt. Tornando all'offerta di lancio: benzina e diesel costano più o meno uguale, rispettivamente da 30.100 euro e da 29.150 euro, tuttavia a parità di potenza il diesel chiede qualche migliaio di euro in più, visto che A3 35 TDI S tronic (quindi con cambio automatico) parte da 35.200 euro.

CAMBIO A proposito di trasmissioni: l'automatico doppia frizione S tronic a 7 rapporti equipaggia al momento solo il turbodiesel più potente (2.0 TDI 150 cv), mentre lo step inferiore (2.0 TDI 110 cv) e il turbo benzina (1.5 TFSI) sono associati obbligatoriamente al cambio manuale a 6 marce. In sostanza, una volta scelto il propulsore, indirettamente hai scelto anche tra cambio meccanico e sequenziale.

ENTRY LEVEL Quattro i livelli di personalizzazione. In formato standard, nuova Audi A3 Sportback è accessoriata di serie di cerchi in lega da 16 pollici, proiettori anteriori a LED, sensore luci/pioggia, specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, clima manuale, sistema MMI radio plus con radio digitale (DAB), cruscotto digitale da 10,25 pollici (Audi Virtual Cockpit), funzione start&stop, e in chiave ADAS, cruise control (non adattivo), frenata automatica di emergenza (Audi Pre Sense Front), avviso superamento linea di corsia (Lane departure warning).

BUSINESS Dal livello successivo salgono a bordo anche sistema di navigazione MMI plus con Audi connect navigation & infotainment ed Audi smartphone interface (connettività Apple CarPlay ed Android Auto), clima automatico bizona, adaptive cruise control con funzione stop&go (solo con cambio S tronic), sensori di parcheggio posteriori.

BUSINESS ADVANCED L'allestimento di terzo grado aggiunge sistema di ausilio al parcheggio plus con assistente al parcheggio, battitacchi anteriori con inserto in alluminio, cerchi in lega da 18 pollici, e in ottica design, pacchetto esterno lucido ed elementi della carrozzeria in grigio selenite opaco.

S LINE EDITION La top di gamma si distingue per caratterizzazioni estetiche specifiche tra cui i cerchi in lega da 18 pollici grigio grafite e le finiture nere e in grigio platino opaco. Il piacere di guida è infine garantito dall’Audi drive select e dall’assetto sportivo.

A3 VS GOLF Perché infine preferire nuova A3 a nuova Golf. Per il design più ricercato (all'esterno come in abitacolo) e per il prestigio intrinseco del marchio, innanzitutto. Inoltre per assaporare un feeling al volante più sportiveggiante, il valore aggiunto di ogni prodotto dei Quattro Anelli. Se Golf 8 merita ormai l'etichetta di compatta premium, cugina A3 sposta a sua volta l'asticella un po' più in alto. Si fa pagare, ma la qualità (si sa) è un investimento.