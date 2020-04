AUDI A3 SEDAN 2020, È SFIDA A MERCEDES E BMW

Come un leone in gabbia, nuova Audi A3 scalpita in attesa finalmente di poter esprimere tutta la propria esuberanza atletica e la sua cultura tecnologica. Ma l'emergenza COVID-19, di allentare la presa non ne vuole sapere, e così dopo A3 Sportback anche nuova Audi A3 Sedan si mostra al pubblico solo in forma virtuale. Fiduciosa che la luce in fondo al tunnel prima o poi apparirà, e che da luglio-agosto 2020 possa finalmente popolare le concessionarie. La quarta generazione mette su pure la coda e lancia il suo messaggio alle rivali in pectore: BMW Serie 2 Gran Coupé, Mercedes CLA Coupé. Chissa come andrà a finire.

Rispetto al modello precedente, Audi A3 Sedan 2020 aumenta di 4 cm in lunghezza (4,5 metri esatti), di 2 cm in larghezza (1,82 metri), infine di 1 cm in altezza (1,43 metri). Capacità bagagliaio di 425 litri, in linea col passato. Nei confronti di nuova A3 Sportback, la carrozzeria berlina 4 porte si allunga invece di 16 cm, mentre il vano bagagli cresce di 45 litri, particolari da tenere in considerazione se lo spazio è uno dei criteri primari. Ma A3 Sedan è anche e soprattutto design...

Il frontale è identico a sorella hatchback: ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape, generose prese d’aria squadrate, paraurti incisivo, nuovi gruppi ottici che nella configurazione top di gamma si avvalgono dei proiettori Matrix LED. Anziché dallo sviluppo cuneiforme, semmai su nuova A3 Sedan la linea di spalla prosegue in modo rettilineo sino all’estremità del paraurti posteriore, caratteristica che ne accentua lo sviluppo longitudinale e l’eleganza. Analogamente alla cinque porte, le fiancate conservano invece quel profilo marcatamente svasato, oltre a un andamento concavo. Il tettuccio, infine, prende a scendere verso il retrotreno sin dai montanti centrali, proprio come accade a una coupé. Il tetto culmina nel pronunciato spoiler, a richiesta in fibra di carbonio. Ottimo il coefficiente aerodinamico: Cx 0,25.

Clonata da A3 Sportback è ovviamente anche la plancia, dallo schermo touch da 10,1 pollici orientato verso il guidatore e fuso armoniosamente nella cornice in nero lucido al centro del cruscrotto. Hi-tech la parola chiave: di serie un quadro strumenti da 10,25 pollici, mentre in abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch sono previsti l’Audi virtual cockpit e le sue funzioni aggiuntive, tra le quali le mappe di navigazione in formato ampliato. Lo step superiore (Audi virtual cockpit plus da 12,23 pollici) consente infine anche di optare per differenti layout, inclusa una grafica spiccatamente sportiva. Tra le dotazioni a richiesta, l’head-up display.

Il sistema MMI si avvale della piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore al sistema MIB 2. Sin dalla versione d’ingresso con radio MMI Plus, sono previsti il riconoscimento delle immissioni a testo libero e i comandi vocali in grado di riconoscere le espressioni di uso comune, mentre in abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch si aggiunge l’assistente al percorso che segue i principi del machine learning, riconoscendo le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati e proponendo i tragitti più adeguati in funzione dell’intensità del traffico Tramite connettività Car-to-X, anche nuova Audi A3 Sedan partecipa all’intelligenza collettiva della flotta Audi e condivide informazioni come entrata e uscita dai parcheggi e avvisi di pericolo, ad esempio la presenza di nebbia o ghiaccio.

Nuova Audi A3 Sedan può contare di serie su Audi pre sense front, sistema che sfrutta l’interazione della telecamera frontale con il radar anteriore e previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti, sull'assistente agli ostacoli Collision Avoid Assist (frenata mirata e applicazione al contempo di una ridotta coppia sterzante), inoltre su assistenza al mantenimento della corsia, attivo a partire da una velocità di 65 km/h. A richiesta sono poi l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita, l’assistente al traffico trasversale posteriore e l’adaptive cruise assist.

Al lancio, la seconda generazione della A3 a tre volumi può contare su due motori benzina e un propulsore a gasolio. Forte dell’iniezione diretta e del sistema cylinder on demand (COD), che disattiva due cilindri ai carichi medi e bassi, il 1.5 turbo benzina (35 TFSI) eroga 150 cv ed è disponibile in due configurazioni, cioè con cambio manuale a 6 marce, oppure con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti (35 TFSI S tronic) e tecnologia mild-hybrid con rete di bordo a 48 Volt, per avanzare per inerzia “in folle” o anche veleggiare a motore spento. Quanto alle motorizzazioni diesel, ecco il 2.0 TDI da 150 cv con trasmissione S tronic e selettore con tecnologia shift-by-wire: gli input raggiungono la trasmissione esclusivamente sotto forma d’impulsi elettrici. Successivamente, debutteranno la versione da 116 cv del 2.0 TDI, corredata del cambio manuale a 6 marce, e il tre cilindri 1.0 TFSI da 110 cv, abbinato a trasmissione meccanica o a doppia frizione.