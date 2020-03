SOTTO SHOCK Ve ne sarete accorti, sono giorni che - tra un'anteprima di prodotto e una prova su strada - ci occupiamo ahimé anche di un fenomeno che col mondo dell'auto avrebbe assai poco a che fare. Se non fosse che il Coronavirus non ha risparmiato alcuna sfera della società. E nella nostra vita quotidiana, l'automobile ha da sempre un ruolo da protagonista. Persino chi è sprovvisto di patente e non nutre passione per le quattro ruote, in realtà l'auto la vive eccome: in famiglia, con gli amici, quando attraversa la strada, prende un taxi, guarda un Gran premio in tv. Emergenza sanitaria e spettri di crisi economica: di auto, le città si sono spopolate. E l'industria trema.

GUIDA ANTIVIRUS In questo speciale raccogliamo tutti i contenuti che interessano l'aspetto degli spostamenti in automobile in tempi di pandemia Coronavirus. Chi può circolare e dove, come compilare l'autocertificazione, quali controlli svolgono le Forze dell'ordine. Cosa succede in prossimità delle nostre frontiere. Come fare rifornimento. E ancora: come tenere pulita la propria auto, come comportarsi se capita un imprevisto. Fino a una guida a come fare se - anche in tempi di emergenza come questa - sorge la necessità di acquistare una vettura. Questo ed altro nella nostra rassegna. Nella speranza di tornare presto a scrivere e a parlare di automobili come eravamo abituati. Cioè con costante curiosità, entusiasmo, amore dello stile e della tecnica. Da questo brutto sogno ne usciremo. E ne usciremo a tutto gas.