NON C’È TRE SENZA QUATTRO Nella giornata in cui il numero di casi di persone colpite da coronavirus conosce una nuova - e imprevista - impennata, il Ministero dell’Interno ha distribuito la quarta versione del modello dell’autocertificazione per gli spostamenti durante il periodo di quarantena, e valido dal 26 marzo. È possibile scaricare e stampare il modulo dall’allegato che trovate in fondo a questa pagina, oppure sul sito web del Ministero. Il modulo va compilato, stampato e portato con sé durante ogni spostamento.

COSA CAMBIA Rispetto a quello pubblicato non più tardi di due giorni fa, il nuovo modello elenca, nella parte finale del testo, una serie di possibili motivazioni che giustifichino lo spostamento. La modifica si è resa necessaria, evidentemente, per aiutare gli automobilisti in difficoltà, e tarpare le ali di quelli più “creativi”. Chi compila il modulo autocertifica, oltre al fatto di non essere sottoposto a quarantena e di non essere positivo al Covid-19, di essere a conoscenza delle sanzioni in cui si rischia di incorrere, e delle restrizioni messe in atto dalle Regioni in cui ci si sta muovendo.

CONTROFIRMA Come il precedente modello, anche questo deve essere controfirmato dall’Operatore di Polizia che effettua il controllo, e che provvede all’identificazione del dichiarante, a cui non è più richiesto dunque di produrre una fotocopia del proprio documento di identità.

LO SPECIALE Per approfondimenti, dubbi e tutto quello che c’è da sapere per muoversi, per circolare, per tenere in ordine l’auto, per le proroghe e gli slittamenti delle varie scadenze, vi segnaliamo il nostro speciale sull’auto durante la crisi da Covid-19.