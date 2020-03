MISURE ANTIVIRUS Certificato in scadenza e scarse (nulle?) possibilità di rinnovarlo. Come comportarsi se i mesi di marzo e aprile sono gli ultimi utili prima che la revisione della propria auto, il proprio scooter o la propria moto perda di efficacia? Niente panico, l'unica cosa da fare è aspettare. Se si circola ugualmente (sempre che sia necessario), nessun sequestro né sanzione sarà comminato. Causa epidemia di CoViD-19, officine autorizzate chiuse, uffici della Motorizzazione pure. Mancano le condizioni per mettersi in regola, ecco perché la bozza di decreto volto a contrastare il contagio include anche una proroga di 3 mesi alla revisione auto e moto.

LA BOZZA DEL DECRETO ''I termini per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi stabilita dall’articolo 80, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni sono prorogati di novanta giorni decorrenti dalla scadenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni'', si legge nella bozza. Nella relazione illustrativa che accompagna la misura si osserva proprio come ''le rigide misure di contenimento della diffusione del Coronavirus, e in particolare quelle che incidono sulla mobilità, assistite da sanzioni, non consentono di rispettare le scadenze stabilite dalla legge per la revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. E’ necessario pertanto prorogare il termine ordinario di revisione periodica''. Si attende l'ufficialità.