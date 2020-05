SPOSTAMENTI TRA REGIONI: TRA DATE, REGOLE E CURVE CONTAGI

Dalla Fase 2 dell'emergenza COVID a quella che - almeno limitatamente all'argomento traffico e trasporti - chiameremmo ''Fase 2 ½''. Il 1° giugno era la data inizialmente individuata per la riapertura delle attività di parrucchieri, bar e ristoranti: ora, il 1° giugno è candidato anche come la scadenza oltre la quale anche la mobilità riceverà un impulso decisivo. Perché è la data che alcuni governatori di Regione chiedono a gran voce come data della riapertura degli spostamenti tra regioni. O meglio, degli spostamenti tra una regione e l'altra, anche senza giustificazione. Ci sbilanciamo in qualche ipotesi?

Come da Dpcm 26 aprile, a partire dallo scorso lunedì 4 maggio gli spostamenti sono possibili all’interno di una stessa regione esclusivamente per motivi di lavoro, di salute, necessità, oppure (novità) per fare visita a parenti e ''congiunti'', termine col quale il Governo ha poi specificato includere anche persone con cui si intrattengono relazioni ''stabili'' (...). Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici, mentre a bordo delle auto l'impiego di dispositivi di protezione individuali dipende dalle circostanze.

Gli spostamenti fuori regione sono consentiti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. In mancanza dei suddetti requisiti, il viaggio non è possibile e in caso di controlli sono guai: multe comprese tra i 400 euro e i 3.000 euro.

Così come per la semplice passeggiata, secondo alcune interpretazioni anche chi si sposta per lavoro non è più tenuto a compilare l'autocertificazione: sarebbe sufficiente essere equipaggiati di documento (tesserino professionale, lettera del datore di lavoro, etc.) che dimostri la motivazione dello spostamento. A scanso di equivoci, sempre meglio procurarsi un modulo, oppure completare quello ricevuto dalle Forze dell'ordine al momento di un controllo. A proposito di autodichiarazione: nonostante sia stato di recente emesso un modello nuovo, in realtà è sempre consentito utilizzare il modulo in vigore anche in precedenza, specificando l'eventuale visita a parenti o congiunti nello spazio riservato alle dichiarazioni spontanee (qui il link per scaricare il modello dal sito internet del Ministero dell'Interno).

Su pressione delle amministrazioni locali, prende piede l'ipotesi di una riapertura alla circolazione anche al di fuori della propra regione di domicilio o residenza già a partire dal 1° giugno anche in assenza di una delle solite motivazioni di lavoro, di salute, di massima urgenza o di rientro presso il domicilio stesso. In questo modo sarebbe nuovamente possibile fare visita a parenti residenti in una regione differente dalla propria, raggiungere le proprie seconde case al di fuori di regione (e ivi soggiornarvi), più altre attività delle quali presto conosceremo i dettagli. Attenzione: innanzitutto, la data è ancora in fase di definizione, il 1° giugno è soltanto l'ipotesi più accreditata e difficilmente quella definitiva sarà precedente (semmai, potrebbe slittare in avanti). In secondo luogo, la libertà di spostamento tra regioni sarà disciplinata in base a determinati parametri.

La variabile decisiva sarà infatti quella relativa all'andamento dei contagi da Coronavirus. Il funzionamento sarà pressapoco questo: tra due regioni limitrofe a basso indice di contagio si potrà circolare liberamente, mentre nel caso una sola delle due, o peggio entrambe, ancora non avranno maturato i requisiti sanitari minimi alla riapertura, le ''frontiere'' regionali rimarranno chiuse. Allo stesso modo, se una regione ''aperta'' avrà successivamente registrato una crescita preoccupante dei contagi, monitorati su base settimanale, il Governo terrà per sé la facoltà di chiudere di nuovo ai libero spostamenti da e verso la regione stessa. Un meccanismo complesso ed estremamente ''volatile'': attendiamo che le autorità si pronuncino pubblicamente.