RC STOP? L'auspicio è quello di vedere presto le strade di Roma e di ogni altra città italiana nuovamente popolate di auto, moto e furgoncini, proprio come in foto. Non perché amiamo gli ingorghi, ma perché un maggiore traffico sarà sinonimo di stop alle misure di contenimento come effetto di una situazione sanitaria finalmente favorevole. Nel frattempo, l'auto resta chiusa in box (salvo necessità) e l'assicurazione RC Auto serve a poco. Serve semmai una ''polizza salva-famiglie'', ecco perché tra le misure varate dal decreto ''Cura Italia'' a sostegno sia di sanità, sia di reddito di imprese e di lavoratori, il Governo avrebbe incluso anche la sospensione del versamento del premio della Responsabilità Civile obbligatoria. Si attende l'ufficialità.

LA MISURA Nella bozza del decreto-legge del 16 marzo 2020 recante ''Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19'' (informalmente indivuduato con il nome di decreto ''Cura Italia'', al capitolato 4 (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) art. 57 viene disposta la ''sospensione del versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020''. In particolare, ad essere interrotti sono i pagamenti delle polizze in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Qui invece le misure relative alla revisione auto.

LE LEGGE È UGUALE PER TUTTI La possibilità di sospendere il pagamento del premio Rc Auto per i residenti nei primi 11 Comuni delle allora ''zone rosse'' del lodigiano e del padovano, prevista nel decreto-legge del 2 marzo 2020, verrebbe perciò estesa agli automobilisti di tutto il Paese, e potenzialmente a tutti i 39 milioni di veicoli circolanti in Italia. Le polizze in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile 2020 rappresentano nello specifico circa il 20,5% del parco veicoli, ovvero 7,9 milioni di auto. Ancora non è tuttavia chiaro in quale forma la proroga dei versamenti verrebbe messa in atto, se cioè sarà necessario formulare una richiesta apposita, oppure se il rinvio scatterà in modo automatico. Il beneficio dovrebbe essere valido solo per l’RC Auto e non per le garanzie accessorie, a meno che non si paghi effettivamente il premio. Esclusi anche tutti coloro che assicurano la propria auto per la prima volta in questa fascia di tempo.