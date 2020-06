VIAGGIARE ALL'ESTERO AI TEMPI DELLA FASE 2

Riconquistare libertà di movimento, un confine dopo l'altro. Se il 18 maggio è stato il primo giorno utile per muoversi in regione senza autodichiarazione, il 3 giugno cade anche il divieto di spostarsi sull'intero territorio nazionale. Non solo: dal 3 giugno, liberi anche gli spostamenti all'estero. Ma attenzione: il Dpcm di Giuseppe Conte autorizza i viaggi oltre confine, gli altri Paesi a loro volta dettano le proprie condizioni, quindi è meglio esaminare il quadro prima di fiondarsi in braccio a qualche grana (e ne abbiamo avute già abbastanza). Nazione per nazione, da quelle limitrofe a tutti gli altri Paesi europei, ecco quali regole in caso di visita dobbiamo rispettare noi italiani, in particolare noi automobilisti. Innanzitutto, però, leggiamo il contenuto del decreto di Palazzo Chigi.

Come da Dpcm 18 maggio, ''dal 3 giugno in avanti sono consentiti gli spostamenti da e per gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati che fanno parte dell'accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), inoltre Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano''. In sostanza, spostamenti consentiti in tutto il Continente. Dal 3 giugno, inoltre, ''le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia''. Dal 3 al 15 giugno, infine, ''agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l'estero''. Per abbandonare l'Europa, occorre insomma attendere almeno il 15 giugno (salvo differenti accordi). Passiamo ora ai singoli Stati.

In realtà la Francia non ha mai chiuso del tutto le frontiere, chi proviene dall’Italia e intende soggiornare per vacanze deve tuttavia ancora autocertificare l’assenza di sintomi da COVID-19. Spostamenti totalmente liberi solo a partire dal 15 giugno, quando le regole si allenteranno.

Confini ancora chiusi, tranne per i frontalieri che si spostano per ragioni di lavoro. Molto probabilmente, le frontiere svizzere potranno aprire agli italiani solo a partire dal 6 luglio.

Al momento è possibile recarsi in Austria, ma solo per motivi di lavoro e sottoponendosi a una quarantena di 14 giorni. Il cancelliere Sebastian Kurz ha tuttavia promesso il tentativo di individuare una soluzione a partire dal 3 giugno, data oltre la quale è probabile si possa entrare in Austria, ma solo dietro prenotazione alberghiera.

Fino al 2 giugno, gli unici autorizzati a varcare le estreme dogane orientali sono i residenti nell'unica regione confinante, cioè gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Dal 3 giugno Lubiana dovrebbe invece autorizzare ''corridoi'' che consentano il transito per i viaggiatori in partenza/arrivo nei Paesi limitrofi. Il transito, ma non la sosta.

BELGIO

Confini aperti dall'8 giugno, ma obbligatorio sottoporsi a quarantena di 14 giorni.

CROAZIA

Frontiere aperte, è possibile recarsi in Croazia esibendo la prenotazione alberghiera.

IRLANDA

Confini aperti dall'8 giugno, ma obbligatorio sottoporsi a quarantena di 14 giorni.

GERMANIA

La Germania apre le frontiere senza restrizioni a partire dal 15 giugno. Sino a tale scadenza, viaggi consentiti solo per motivi di lavoro.

GRAN BRETAGNA

Confini aperti dall'8 giugno, ma obbligatorio sottoporsi a quarantena di 14 giorni.

GRECIA

Dal 15 giugno i voli internazionali saranno ammessi negli aeroporti greci di Atene e Salonicco, ma se l'aereo proviene da uno degli aeroporti dell'elenco delle aree ''ad alto rischio'' stilato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (che per l'Italia sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto), i passeggeri saranno sottoposti a un test all'arrivo. Se negativo, il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni. Se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni.

MALTA

Confini aperti dall'8 giugno, ma obbligatorio sottoporsi a quarantena di 14 giorni.

PAESI BASSI

Ingresso libero, nessuna misura di autoisolamento.

POLONIA

Sino al 12 giugno, isolamento obbligatorio di 14 giorni. Dal 13 giugno le restrizioni si allenteranno, ma non per chi proviene dall’Italia.

PORTOGALLO

Ingresso libero, nessuna misura di autoisolamento.

SPAGNA

Quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori, ingresso senza condizionamenti solo a partire da 1° luglio.