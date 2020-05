IN RIANIMAZIONE Se a marzo aveva toccato il fondo, ad aprile ha iniziato a scavare. E non è che a maggio, come per magia, il mercato auto possa di colpo risollevarsi. Le concessionarie sono aperte ma gli spostamenti sono ancora fortemente limitati, e soprattutto la fiducia nel futuro è ai minimi. In molti casi, proprio come il conto in banca. Morale: senza aiuti l'auto non si può riprendere, serve la mano dello Stato. E una mano potrebbe arrivare, sottoforma di un plafond di 500 milioni di euro. Questa, secondo le ultime indiscrezioni, la somma che il decreto Salva Italia destinerebbe al settore, un fondo in particolare da impiegare per estendere l'ecobonus a una platea più vasta di modelli. Incentivi all'acquisto per auto il cui grado di emissioni sia inferiore a 95 g/km di CO2: l'industria spera, gli automobilisti pure.

LA TERZA VIA A oggi, il tetto massimo per ricevere l'ecobonus si limita a 60 g/km di CO2, il limite cioè entro il quale spetta l'incentivo di seconda fascia (1.500 euro senza rottamazione, 2.500 euro con rottamazione, per emissioni da 20 a 60 g/km). Sotto i 20 g/km, soglia sotto la quale scendono esclusivamente le auto 100% elettriche, il bonus ammonta invece a 4.000 euro senza rottamazione e a 6.000 euro con rottamazione. In tempi non sospetti, la filiera auto ha formulato la proposta di una terza fascia di incentivi, uno scaglione che spazia da 61 a 95 g/km. In questo modo, beneficerebbero dell'ecobonus (di quale importo unitario, ancora non è chiaro) anche auto full hybrid (e non solo plug-in hybrid), ma anche auto diesel e a metano, buona parte delle quali dal listino di partenza assai inferiore che non una full electric o un'ibrida ricaricabile. La parola ora al Governo. Nella certezza che a Palazzo Chigi non possa sfuggire che, se non riparte l'auto, non riparte nemmeno il Paese.