SLITTAMENTO Normalmente, in questi giorni di divieto alla circolazione (salvo i casi di necessità) l'auto proprio non dovrebbe uscire dal garage. In caso di emergenza, tuttavia, può capitare - autocertificazione alla mano e valide motivazioni personali - di doversi mettere al volante. E se la patente scade proprio ora, come fare? Niente paura, il ''decretone'' formulato per soccorrere il Paese pensa anche agli automobilisti con licenza di guida in odore di scadenza. Patenti auto e moto il cui corso di validità è in esaurimento, o si è esaurito dopo che le rigide misure di contenimento sono entrate in vigore, prorogate d'ufficio al 31 agosto 2020.

REVISIONE E FOGLIO ROSA Autoscuole, agenzie di pratiche auto e uffici della Motorizzazione civile sono dopotutto chiusi e impediscono il regolare rinnovo del documento entro i termini canonici. Idem per la revisione auto, altra pratica alla quale è stato dedicato un provvedimento ad hoc. Chi sarà autorizzato per lavoro, per motivi di salute o per altre esigenze comprovate, anche qualora la propria patente fosse appena scaduta o scada tra marzo e aprile, potrà dunque ugualmente guidare. Per chi invece dovesse sostenere l’esame per il conseguimento della patente stessa, le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (alias: foglio rosa) con scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.