QUANDO LA BATTERIA VA IN LETARGO

Persone e autovetture in quarantena, con la differenza che un mezzo meccanico non può impiegare il tempo a dedicarsi ai propri hobby casalinghi. Se l'auto è ferma ai box, il proprietario è sollevato dal rifornimento e gli pneumatici non sono sottoposti a usura. Per contro, un organo come la batteria soffre lo stress. E se viene trascurata, rischia di patire fino al punto di esaurire la sua vita utile. Ecco perché Norauto, in tempi di emergenza sanitaria e stop forzato alla circolazione, corre incontro agli automobilisti proponendo loro il benefit dell'assistenza a domicilio. Diagnosi, consegna e installazione senza muoversi da casa, a tutto pensa il personale. E il cuore dell'auto torna a battere.

SOS ELETTRAUTO Se provi e riprovi a mettere in moto, sempre invano, quasi certamente la ragione è quella della batteria completamente ''a terra''. In mancanza dell'opzione di una visita a negozi ed officine, ecco allora che Norauto, Gruppo leader in Europa nel settore della manutenzione auto, viene in soccorso a tutti i professionisti giustificati a affettuare spostamenti in automobile (medici, operatori sanitari, autotrasportatori, conducenti di mezzi pubblici, ma anche chi viaggia per sottoporsi a visite mediche o per rientrare a casa) attivando un pratico servizio di sostituzione della batteria. Presso l'abitazione, o dovunque l'auto resti in panne. Il personale osserverà scrupolosamente il protocollo igienico sanitario previsto dalla legge (mascherine, guanti, distanza di sicurezza, etc.): il costo del servizio è di 29,90 euro, cifra alla quale aggiungere eventualmente il prezzo dell'accessorio da sostituire. Di seguto, ecco i centri Norauto (aperti dal lunedì al sabato) che aderiscono all'iniziativa.

Torino - Via Monginevro, 162: 011/7708994

Nichelino (TO) - Via Cesana, 2: 011/3582121

Rozzano (MI) - Via Edoardo de Filippo, 17: 02/57514620

Piacenza - Via Emilia Parmense, 1: 05/23073470

Olgiate Olona (VA) - Via San Giorgio, 21: 0331/677705

Guidonia Montecelio (RM) - SS 5 Via Tiburtina Km. 20: 077/4555071



OFFICINA VIRTUALE Per le altre prestazioni urgenti e improrogabili, la maggior parte delle officine Norauto continua ad essere a disposizione degli automobilisti, sempre dal lunedì al sabato, mentre per tutto ciò che non ha carattere di impellenza, il management del Gruppo consiglia vivamente di affidarsi al sito internet Norauto.it. Il servizio di consegna ora è gratuito.