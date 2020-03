CONFUSIONE DA VIRUS Stare al passo, di questi giorni, non è per nulla facile. Le notizie si rincorrono in continuazione, le informazioni cambiano dopo poche ore, e quello che valeva ieri potrebbe non valere più oggi. È fondamentale dunque avere qualche punto di riferimento: il primo ve lo offriamo noi, con uno speciale dedicato all’auto in questo periodo di emergenza da coronavirus: al suo interno trovate tutto quello che c’è da sapere per muoversi, per circolare, per tenere in ordine l’auto, per le proroghe e gli slittamenti delle scadenze ecc.

ANCHE ACI SI ATTIVA Può essere utile comunque sapere che anche l’Automobile Club d’Italia si è attivato, rendendo operativo un servizio di assistenza per rispondere in maniera tempestiva alle richieste di informazioni sul funzionamento degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, alla luce delle disposizioni normative per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

NUMERO VERDE Da oggi sono infatti attivi sia il numero verde 800.18.34.34 sia la mail presidiourpcovid19@aci.it, dalle ore 8 alle ore 14 di tutti i giorni feriali, per fornire chiarimenti sull’operatività delle strutture territoriali ACI e sulla gestione delle pratiche automobilistiche in questa fase straordinaria e transitoria.