MOBILITÁ URBANA A due mesi dall’imposizione del lockdown su tutto il territorio nazionale - l’inizio della Fase 2 segna, per il l'Italia, un lento ritorno alla normalità. La parziale riapertura delle attività economiche ha dimostrato che i nostri connazionali preferiscono raggiungere il posto di lavoro in autonomia, prediligendo l’auto a scapito di autobus e metro - scongiurando così l’affollamento dei mezzi pubblici. In quest’ottica, il Governo sta seriamente pensando di favorire forme di mobilità a basse emissioni garantendo, per il prossimo futuro, bonus per l’acquisto di bici e monopattini.

INCENTIVI Sebbene modi e termini per poterne usufruire non siano ancora stati resi pubblici, dalla pagina Twitter del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli ci giungono alcune interessanti anticipazioni. Stando a quanto riportato nel post, si tratterebbe di bonus fino a un massimo di 500 euro, erogato senza vincoli di reddito a tutti coloro che decidano di acquistare una bicicletta tradizionale/elettrica o un monopattino, da usare nel rispetto delle norme anti-contagio. Nella lista figurano anche: hoverboard, segway e monowheel. Il bonus sarà disponibile nei comuni con più di 50 mila abitanti e coprirà il 70% della spesa d’acquisto. Per potervi accedere sarà però necessario attendere il decreto attuativo elaborato congiuntamente da: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Finanze e Ministero dell’Ambiente.

Bonus 500 euro



• comuni con più di 50mila abitanti

• pari al 70% della spesa d’acquisto

• biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel pic.twitter.com/3md4OGKyys — Paola De Micheli (@paola_demicheli) May 7, 2020

RESTA L’ECOBONUS Nel frattempo, confermato anche per il 2020 l’Ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Il plafond previsto nella legge finanziaria di quest’anno è stato portato a 70 milioni di euro. Ricordiamo che il contributo massimo erogato dalla Stato raggiunge i 6.000 euro se si rottama la vecchia auto (Euro 1, 2, 3 e 4), 4.000 euro invece senza rottamazione. Il bonus è calcolato in base alle emissioni di CO2 emesse dall’auto acquistata. A riguardo, l’UNRAE ha recentemente proposto di allargare la platea dei beneficiari aggiungendo una terza fascia di sconto (da 65 a 95 g CO2/km) da aggiungere alle due attualmente presenti (da 0 a 20 g CO2/km e da 21 a 60 g CO2/km).