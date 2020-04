DIECI CENTRI Lo specialista nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto Carglass (che da tre anni è attivo anche per i lavori di carrozzeria) ha riaperto dieci centro in Italia per poter venire incontro a coloro che, nell’ambito delle norme stabilite dall’ultimo DPCM, hanno necessità di utilizzare l’auto e devono sistemare eventuali vetri danneggiati.

SOLO SU APPUNTAMENTO L’apertura dei centri è stata presa dopo la definizione di procedure operative che garantiscano la migliore protezione possibile sia ai tecnici specializzati sia ai clienti. Per il momento, l’apertura è limitata a soli due giorni alla settimana, e non sono previsti interventi a domicilio. Gli interventi verranno svolti solo previo appuntamento, mentre non saranno accettati i clienti che si recano spontaneamente nei centri aperti.

NUMERO VERDE Il numero verde da contattare per fissare un appuntamento è 800 360036. Gli interventi ai cristalli sono preceduti e seguiti dalla igienizzazione dell’auto con trattamento all’ozono, per tutelare il tecnico prima e l’automobilista, poi.

I CENTRI OPERATIVI Ecco i dieci centri operativi nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Cuneo, Genova, Verona, Padova, Trento, con i giorni e gli orari di apertura al pubblico:

Torino - Corso Grosseto 194 (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Corso Grosseto 194 (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Cuneo - Corso IV Novembre 6 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Corso IV Novembre 6 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Genova - Corso Europa 494 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Corso Europa 494 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Milano - Corso Sempione 85 (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Corso Sempione 85 (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Verona - Viale del Lavoro 35 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Viale del Lavoro 35 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Padova - Via Venezia 67-E (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Via Venezia 67-E (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Trento - Via del Brennero 181 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Via del Brennero 181 (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Bologna - Via Tosarelli 312-Castenaso (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Via Tosarelli 312-Castenaso (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Firenze - Via San Quirico 264 - Campi Bisenzio (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

- Via San Quirico 264 - Campi Bisenzio (lunedì e giovedì 8:30-12:30 / 14:00-18:00) Roma - Via Ettore Gabrici 2 (mercoledì e venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00)

A questi si affiancano le officine affiliate del network Carglass, e che sono reperibili sul sito www.carglass.it.