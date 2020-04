EMERGENZA COVID, FASE 2 TRA DUBBI E CERTEZZE

Tutti in ansia di conoscere più nei dettagli in che cosa consiste, e soprattutto quando scatta veramente, questa benedetta ''Fase 2'' dell'emergenza COVID-19. Nulla ancora di ufficiale, l'unica scadenza ''certa'' è quella del 3 maggio, sempre che ''certezza'' sia un concetto che di questi tempi abbia ancora un senso. Che sia una data ''certa'', inoltre, non significa che non possa subire un'altra proroga. Metti, in ogni caso, che davvero il 4 maggio il quadro evolva, e cambi qualche regola: quali effetti su circolazione di auto e moto? Quali concessioni vengono introdotte, e quali comportamenti resteranno invece off-limits? Sulla base delle informazioni in nostro possesso, avventuriamoci in qualche proiezione.

Fino a domenica 3 maggio compresa, innanzitutto, salvo interventi in corsa le disposizioni restano le stesse oggi in vigore. Vale a dire divieto di spostamento in auto (ma anche in moto, in bicicletta, in monopattino, infine sulle proprie gambe, a meno che non si passeggi in prossimità dell'abitazione), fatta eccezione per gli spostamenti motivati da ragioni di lavoro, di salute o di necessità, come la spesa di prodotti alimentari o di medicinali. La prassi prevede perciò come lasciapassare ancora il modulo di autocertificazione.

Soffermiamoci proprio sul termine ''necessità'': dal 14 aprile l'ultimo Dpcm emanato da Giuseppe Conte introduce la riapertura di attività commerciali come librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati (oltre ad attività produttive come silvicoltura e industria del legno): uscire di casa per acquistare materiale didattico o di cancelleria, oppure per rinnovare il guardaroba del proprio pargolo, rientra perciò tra le motivazioni consentite dalla legge. Occhio a non ''bluffare'': conservare lo scontrino e fornire i maggiori dettagli possibili sulle proprie intenzioni può essere una buona idea per non incorrere nelle sanzioni.

Gli spostamenti individuali al di fuori del proprio Comune di domicilio o residenza restano a loro volta interdetti, salvo sempre per ragioni professionali. Non è consentito inoltre raggiunge seconde case. Basandosi sulle affermazioni degli esponenti del Governo (''Prima l'economia, poi i cittadini''), è assai improbabile tuttavia che già a partire dal 4 maggio auto e moto guadagnino maggiore libertà di movimento, al di fuori del proprio Comune, ma anche all'interno di esso. Per circolare impuniti senza dover dimostrare le proprie ragioni alle Forze dell'ordine (sempre meglio equipaggiate grazie anche all'impiego di droni di sorveglianza), sarà necessario attendere almeno qualche settimana ancora, cioè almeno la metà del mese di maggio. Determinante sarà inoltre apprendere quali altre attività riprenderanno.

Una circolare del Ministero dell'Interno disciplina anche gli spostamenti in auto con passeggeri a bordo. La norma non è in realtà molto particolareggiata, vale in ogni caso la regola secondo la quale, in caso di trasporto di persone conviventi, non esistono limitazioni. mentre se si ''scarrozza'' un amico, un collega, chiunque insomma viva altrove, la circolare impone che questo sieda nella fila posteriore, cercando di tenere un metro di distanza e senza nessuno al proprio fianco. Difficile che la fase 2 preveda differenti disposizioni.

Un passo indietro all'autocertificazione. Sempre più probabile l'ipotesi di un'app per smartphone in luogo del classico modulo cartaceo, un servizio cioè attraverso il quale ogni cittadino, dopo essersi registrato sull'apposita piattaforma (sembra, per ora, su base volontaria), dichiari il proprio stato di salute in relazione al contagio da Coronavirus. Grazie alla tecnologia Bluetooth, l'app installata sul proprio dispositivo personale sarà in grado di rilevare i codici degli smartphone che di volta in volta il cittadino incrocerà sul suo cammino. In caso di positività di un individuo, i soggetti nelle sue prossimità verranno avvisati, senza che l’informazione sull’identità del malato possa essere ricostruita. L'efficacia di un'app per tracciare il contagio sembra tuttavia subordinata a un piano di screening sanitario collettivo tramite tamponi o test sierologici.

A maggio gli italiani godranno di maggiore libertà di spostamento, ma non tutti. Le intenzioni sono quelle di una ripartenza scaglionata in base anche all'età anagrafica degli individui: possibile cioè che uomini e donne over 70, la fascia cioè che le statistiche indicano chiaramente come la più colpita dalle conseguenze dell'infezione, per uscire di casa (a piedi, e in auto) debbano attendere. Quanto, ancora non si sa.