UNA TIRA L'ALTRA Scala di tre mesi il termine dell'emergenza Covid dichiarata dal Governo e di riflesso muovono in avanti le lancette anche della scadenza di patenti auto e moto (oltre che della validità del foglio rosa). La data da segnarsi a calendario è ora quella del 29 ottobre 2021, vale a dire la data che cade a 90 giorni esatti dalla cessazione dello stato di emergenza stesso, che il decreto legge n.52 del 22 aprile 2021 fissa al 31 luglio 2021 (e non più al 30 aprile 2021). Avanziamo ormai di precisare che pure le nuove coordinate sono provvisorie...

IN ITALIA A chiarire il quadro relativo alla proroga della validità delle licenze di guida è una circolare della Motorizzazione Civile (la trovate sottoforma di allegato in Pdf in calce al nostro articolo). Pratici specchietti riepilogano la situazione attuale, specificandone la natura provvisoria. Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:

SCADENZA ORIGINALE SCADENZA PROVVISORIA 31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020 29 ottobre 2021 30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 29 ottobre 2021



ALL'ESTERO Contemporaneamente, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia per la circolazione su tutto il territorio italiano e con patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti è così prorogata:

SCADENZA ORIGINALE SCADENZA PROVVISORIA 1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria 1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria



NO ID CARD Da ricordare tuttavia anche che, se viene utilizzata come documento d’identità, la patente scaduta tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021 è prorogata al 30 aprile 2021, ma solo all’interno del territorio nazionale. Per l’espatrio, vale invece sempre la scadenza originaria.

FOGLIO ROSA Anche le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, sono prorogate fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, quindi - al momento - fino al 29 ottobre 2021. Sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate. Il termine per sottoporsi all’esame di teoria, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, è stato infine prorogato di ulteriori 6 mesi per tutte le domande presentate e accettate dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.