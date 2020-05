SPORTELLO FAQ Un Dpcm dietro l'altro, un quadro in continuo mutamento. E il naturale rischio di confondersi. Per non di dire, di averci capito poco o niente. Da lunedì 18 maggio, spostamenti all'interno di regione finalmente liberi da condizionamenti. Da mercoledì 3 giugno, liberi anche gli spostamenti tra regioni, quindi sull'intero territorio nazionale, salvo limitazioni circoscritte ai territori dove l'indice di contagio non ne volesse sapere di scendere sotto i livelli di guardia. Cresce l'entusiasmo per la ritrovata possibilità di muoversi senza l'angoscia di beccarsi una contravvenzione. Il weekend è alle porte, ma attenzione: il fine settimana del 16-17 maggio viene ancora disciplinato dalle precedenti norme. Per aiutavi a prendere le decisioni giuste in merito a eventuali spostamenti, ecco un pratico specchietto che contiene le risposte alle domande più frequenti.

La risposta è sì, ma per ragioni di lavoro, di salute, di massima necessità, oppure per andare a fare visita a parenti o congiunti, fidanzati inclusi. Dallo scorso 4 maggio è inoltre possibile svolgere attività sportiva o motoria (cioè la semplice passeggiata) non più solo nei pressi dell'abitazione, ma anche allontanandosi da casa. Purché sempre entro i confini regionali.

No, a meno che non sussistano le ragioni di cui sopra, visite a parenti e attività motoria escluse. Ovvero: spostamenti al di fuori della propria regione di residenza autorizzate solo per motivi di lavoro, di salute, di necessità o di rientro al proprio domicilio. Spostamenti liberi tra le regioni solo dal 3 giugno in avanti.

Sì, l'autodichiarazione è ancora necessaria sia per gli spostamenti all'interno della propria regione, sia in caso di spostamenti interregionali. Se non possiedi un modulo, puoi sempre chiederlo agli agenti di polizia in caso di controllo. Da lunedì 18 maggio, per muoversi in regione l'autocertificazione non sarà invece più obbligatoria, mentre dal 3 giugno niente autocertificazione per tutti gli spostamenti sull'intero territorio nazionale.

Come da Dpcm 26 aprile, i dispositivi di protezione individuali sono obbligatori in tutti i locali pubblici al chiuso, compresi i trasporti pubblici. All'aperto, invece, l'obbligo non sussiste, salvo quei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza minima interpersonale (e salvo diverse disposizioni di carattere locale).

No, o meglio: stando alle disposizioni del Governo, nel weekend del 16-17 maggio non è ancora ammesso recarsi presso le seconde case. Alcune Regioni (vedi l'Emilia-Romagna) hanno tuttavia specificato come questa tipologia di spostamento sia invece consentita per svolgere attività di manutenzione, ma solo se l'abitazione si trova all’interno della propria provincia. A partire da lunedì 18 maggio è invece possibile raggiungere liberamente le seconde case, purché all'interno della propria regione.

Dovendo rispettare la distanza minima di un metro, il buon senso allora vuole che l'unica possibilità sia quella di trasportare un passeggero, massimo due, e di farlo accomodare sui sedili posteriori. Obbligatorio, solo in caso di persone non conviventi, l'impiego di protezioni individuali per il viso, alias mascherine. Vietato viaggiare in due su moto e scooter: nessuna restrizione nel caso invece si trasporti una persona convivente.

In generale la risposta è sì, ma con riserva. Le norme in vigore consentono di muoversi entro i confini regionali anche per svolgere semplice attività motoria, ovvero passeggiate all'aria aperta o pedalate in bicicletta, in forma individuale oppure insieme a persone conviventi. Consentito inoltre raggiungere la destinazione anche con mezzi pubblici o privati. Alla luce di ciò, è dunque in teoria possibile raggiungere la costa, ma solo se la propria regione ha uno sbocco sul mare. Inoltre, una volta al mare o al lago non sarà permesso prendere il sole in spiaggia, né fare il bagno, attività cioè considerate di carattere ''ludico-ricreativa''. Per concedersi una tintarella o un tuffo spensierato, dobbiamo ancora attendere.