POSTICIPO Mese che vai, proroga che trovi. Inizialmente posticipata al 30 aprile 2021 la data di scadenza per le patenti A e B, il perdurare dello stato di emergenza sanitaria suggerisce al Governo nuove misure. In particolare, la validità delle licenze di guida scadute entro un determinato arco temporale scala ora in avanti al 29 luglio 2021. Facciamo il punto.

PATENTE Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare, queste le nuove scadenze:

le patenti di guida italiane con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021 sono valide fino al 29 luglio 2021 , cioè fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021. Questa proroga si applica alle patenti italiane per circolare nel nostro Paese ;

infine, se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021, all'estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.





FOGLIO ROSA Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:

esame teoria : chi ha presentato la domanda di conseguimento patente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 può svolgere la prova di teoria entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda;

SPORTELLO FAQ Per tutti i dettagli sulle norme e per conoscere le proroghe per CQC, certificati medici, esami di guida e altri documenti relativi ai conducenti, il consiglio è di consultare direttamente la Circolare 21 gennaio 2021 prot.2143.