EMERGENZA CALENDARIO Decreto che vai, misura che trovi. Appreso della proroga della scadenza di patente o foglio rosa, occupiamoci di revisione. Il cosiddetto dl Covid prolunga la validità della licenza di guida al 30 aprile 2021, cioè alla scadenza dello stato di emergenza. Il pacchetto approvato dal Parlamento il 26 novembre non si sofferma invece sulla revisione periodica di auto, moto e altri veicoli a motore. Resta perciò in vigore il regolamento contenuto nel dl Semplificazioni di settembre (che rielaborava le misure approvate con dl Cura Italia di aprile), dal quale si deduce come la scadenza della revisione slitti rispettivamente al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda i veicoli da sottoporre ai controlli entro il 30 settembre 2020, e al 28 febbraio 2021 per i veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020. Sotto, uno specchietto riepilogativo.

VEICOLI DI CATEGORIA M (AUTO, AUTOBUS, AUTOCARAVAN), N (AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI) E O3-O4 (RIMORCHI DI MASSA MAGGIORE DI 3,5 T.)



revisione scaduta prima di febbraio 2020 : circolazione consentita fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia);

: circolazione consentita fino al (solo in Italia); revisione scaduta a febbraio 2020 : circolazione consentita fino al 31 ottobre 2020 (in Italia) o fino al 30 settembre 2020 (nei Paesi UE);

: circolazione consentita fino al (in Italia) o fino al (nei Paesi UE); revisione scaduta a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 : circolazione consentita fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE);

: circolazione consentita fino a normale (in Italia e nei paesi UE); revisione scaduta a settembre 2020 : circolazione consentita fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia);

: circolazione consentita fino al (solo in Italia); revisione scaduta a ottobre, novembre, dicembre 2020: circolazione consentita fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).



VEICOLI DI CATEGORIA L (MOTO, CICLOMOTORI, MINICAR) E O1-O2 (RIMORCHI DI MASSA INFERIORE A 3,5 T.)