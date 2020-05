BONUS BICICLETTE E MONOPATTINI: COME FARE PER

Mentre l'auto resta col cerino in mano, la mobilità a due ruote (quella sostenibile) gongola. Il bonus fino a 500 euro disciplinato dal Decreto Rilancio sull'acquisto di biciclette (elettriche, ma anche tradizionali), oppure di monopattini elettrici e altri mezzi di trasporto di natura simile, per il settore intero è un impulso di portata storica. Appreso della nuova misura, ora la domanda è ''come fare'', ovvero come usufruire delle agevolazioni. In realtà, la procedura è semplice semplice, benché ancora non sia attiva. Prima, però, inquadriamo il tema.

L'articolo 205 del cosiddetto decreto Rilancio stabilisce che il buono mobilità per l’acquisto, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di ''veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica'' (monopattini, hoverboard, segway o monowheel), è riconosciuto nella misura del 60% della spesa sostenuta e, comunque, di importo non superiore a 500 euro.

L'incentivo all'acquisto di biciclette, monopattini e affini è riservato ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, infine nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Chi abita in località scarsamente popolate resta insomma con un palmo di naso. Nota bene: il bonus ha anche valore retroattivo e si applica agli acquisti effettuati dallo scorso 4 maggio.

Le strade sono fondamentalmente due: quella del rimborso della quota spettante, successiva quindi all'acquisto del prodotto, oppure quella dell'erogazione di un buono spesa elettronico. Per ottenere il rimborso, basterà conservare il documento giustificativo di spesa (la fattura) e - non appena sarà online - accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) all’applicazione web in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente, accessibile anche dal suo sito istituzionale. In alternativa, quindi, il cliente potrà dunque richiedere un buono spesa digitale ancora prima di aver acquistato il mezzo: in questo caso sarà necessario indicare sulla piattaforma il veicolo che si intende acquistare, il servizio genererà allora il voucher elettronico corrispondente, da consegnare poi al negoziante al momento della transazione.