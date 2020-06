DUE RUOTE IN CRESCITA Il mercato di biciclette ed e-bike continua a crescere a ritmi vertiginosi, come raccontavamo ieri, con un aumento del 60% nel mese di maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Alla spinta di questo settore contribuisce senz’altro anche il bonus mobilità messo in campo dal governo nell’ambito del cosiddetto Decreto Legge “Rilancio”.

ANCORA UN PO’ DI PAZIENZA I soldi di questo contributo (che vi spieghiamo come ottenere), però, non sono ancora disponibili. La piattaforma da cui ricevere il bonus doveva essere pronta già dai primi giorni di questo mese, ma ancora non ce n’è traccia. “Ci sono stati dei ritardi”, ha dichiarato il ministro dell’ambiente Sergio Costa in un’intervista a Rai3, spiegando che il portale sarà pronto “tra qualche settimana”.

NIENTE CLICK DAY Uno dei principali timori per quando arriverà questo portale è di trovarsi di fronte al cosiddetto “Click day”, ossia la corsa ad accapparrarsi il bonus da parte di centinaia di migliaia di cittadini, con il rischio di mandare in tilt il sistema, e di riuscire a premiare solo i più veloci e tempestivi. Non dovrebbe essere così, spiega il ministro: la società che sta sviluppando la piattaforma sta predisponendo una sorta di “anticamera virtuale” che dovrebbe prevenire proprio le problematiche legate al click day. Staremo a vedere.

BONUS RETROATTIVO Fortunatamente il bonus mobilità è retroattivo, e questo vuol dire che potrà essere richiesto anche da tutti coloro che hanno già acquistato una bici o una e-bike nuova, conservando la fattura dell’acquisto.

PIÙ FONDI? FORSE Al momento i fondi stanziati sono pari a 120 milioni di euro, ma il numero di richieste e l’andamento del mercato hanno convinto il ministro a provare ad aumentarli, almeno di altri 70 milioni, per un totale di 190 milioni di euro. La proposta è al vaglio del Parlamento.