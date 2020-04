CAMBIARE LE GOMME INVERNALI AI TEMPI DEL COVID-19

Tanto presi dal Coronavirus, che a momenti scappa la scadenza: mercoledì 15 aprile viene meno l’obbligo per legge di circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. La direttiva può variare a seconda della regione di appartenenza: la geografia delle ordinanze è molto più particolareggiata nel Nord Italia, ma anche numerosi comuni del Centro e del Sud hanno negli anni introdotto la norma. Il 15 aprile è tuttavia la scadenza massima, oltre la quale le amministrazionali locali non possono più imporre l'obbligo. Sì d'accordo, ma quest'anno il quadro non è come gli altri anni. Non si può uscire di casa, salvo compravate necessità di lavoro o di salute. Quindi, che fare?

TOLLERANZA Prima considerazione: niente panico. Per provvedere alla sostituzione delle gomme invernali con un treno di pneumatici estivi, il Codice della Strada lascia tempo fino al 15 maggio, disciplinando perciò una tolleranza di un mese intero. Questa misura corre incontro non solo agli automobilisti, ma anche ai gommisti stessi, in grado così di organizzare con più respiro la propria agenda. Secondo punto: se volessi cambiarle immediatamente? I gommisti sono tendenzialmente attivi, ma solo per interventi di emergenza. In sostanza: chi si muove in auto per lavoro o comprovate necessità, ha il diritto di sostituire gli pneumatici anche ora, mentre è in corso il divieto di libera circolazione. Tutti gli altri automobilisti dovranno invece attendere l'alleggerimento delle misure di contenimento. Dovesse la situazione, al 15 maggio, non essere ancora cambiata, il Ministero dei Trasporti avrà nel frattempo emanato una circolare che proroghi la scadenza stessa. Attendiamo comunicazioni più precise a riguardo.

SE SI CHIAMANO INVERNALI... Già che ci siamo, un ripassino di qualche principio tecnico. L'obbligo di sostituire le gomme invernali non interessa in realtà tutte le vetture, bensì soltanto quelle equipaggiate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione. È invece ammesso dal CdS l’impiego, anche durante la stagione estiva, di gomme invernali recanti un codice di velocità uguale a quello registrato sul libretto. Nel secondo caso, il consiglio è tuttavia quello di procedere ugualmente al rimontaggio delle estive. Sia per motivi di sicurezza (col caldo, le invernali performano peggio in frenata), sia per ragioni di costi: d'estate, il battistrada invernale si consuma molto più velocemente. Molto meglio stoccarlo, e tornarlo a trovare il prossimo autunno.